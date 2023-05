أمريكا تنتقد قرارا إسرائيليا يتعلق بالاستيطان وتبدي قلقها من زيارة المتطرف بن غفير للأقصى

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إسرائيل بسبب قرار يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم في موقع استيطاني بالضفة الغربية، ودعت إسرائيل إلى عدم إضفاء الطابع الرسمي على الموقع.

وكان قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي قد وقّع، يوم الخميس، أمرًا يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التي يوجد بها موقع “حومش” الاستيطاني، مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة رسمية هناك.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل مرارا وتكرارا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وخاصة موقع حومش.

Advancing Israeli settlements in the West Bank is an obstacle to peace and the possibility of a two-state solution. We further underscore the imperative of maintaining the historic status quo at the holy sites in Jerusalem. https://t.co/FvMYU0YexY

