أردوغان يعلق على إعلان سنان أوغان دعمه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة

في أول تعليق له بعد إعلان سنان أوغان دعمه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشح السابق سنان أوغان، على إعلان دعمه في الجولة المقرر إجراؤها في 28 مايو/أيار الجاري، متوقعا بدء حملة تشويه ضده من قِبل المعارضة.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع شبكة TRT التلفزيونية الحكومية، الاثنين “لم نساوم قط السيد سنان، وهو يعلم جيدا موقفنا الواضح بشأن مكافحة الإرهاب وعلاقتنا بالعالم التركي”.

وأضاف “نتوقع أن تبدأ المعارضة في حملة تشويه سمعة سنان أوغان، لكن سيكون رد الشعب على تلك الحملة في جولة الإعادة”.

وأكد أردوغان أن تركيا ستعيد اللاجئين “لكن في مناخ آمن”، مشيرا إلى أن سلطات بلاده “منذ البداية تصرَّفت بشكل إنساني في ملف اللاجئين، وسنتصرف كما يليق ببلدنا”.

وكان كمال كليجدار أوغلو، المرشح المنافس لأردوغان، قد وعد بإعادة ملايين اللاجئين السوريين الذين يقيمون في تركيا إلى بلدهم في حال تم انتخابه.

وأعلن سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، تأييده لأردوغان، مما يزيد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كليجدار أوغلو في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.

من جهته، قال زعيم حزب الظفر وعضو تحالف “الأجداد” أوميت أوزداغ “قرار السيد سنان أوغان هو قرار شخصي لا يمثلنا”.

وأعلن أوزداغ عقد مؤتمر صحفي صباح غد الثلاثاء، يعلن خلاله موقف حزب الظفر من جولة الإعادة، وذلك بعد لقاء جمعه مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش، ولقاء آخر مع مرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليجدار أوغلو.

Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır. @zaferpartisi — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 22, 2023

كما غرد رئيس بلدية أنقرة وعضو حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش عقب قرار أوغان “لا داعي للقلق، نحن موجودون، نحن هنا”.

Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız. 🇹🇷 pic.twitter.com/hngspwKdQc — Mansur Yavaş 2023 🫶🏻 (@mansuryavas23) May 22, 2023

كما قال كليجدار أوغلو في تغريدة على تويتر “مِن الواضح مَن يقف مع هذا البلد الجميل ومَن يقف بجانب بيع هذا البلد الجميل! نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين. إنه استفتاء”.

وأضاف “لا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن. أدعو مواطنينا البالغ عددهم 8 ملايين وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع (في 14 مايو/أيار) إلى التصويت!”.

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023

وحصل أوغان على 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، الأمر الذي جعل بعض المحللين يصفونه بأنه “صانع ملوك” محتمل في جولة الإعادة.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على 49.5% مقابل 44.9% لمنافسه كليجدار أوغلو، في حين فاز ائتلاف بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان.