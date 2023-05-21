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12 قتيلا “على الأقل” في حادث تدافع خلال مباراة كرة قدم بالسلفادور (شاهد)

21/5/2023-|آخر تحديث: 21/5/202304:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرين بجروح خطيرة إثر تدافع للجماهير بملعب (كوسكاتلان) لكرة القدم في السلفادور، أمس السبت.

وأعلنت الشرطة -في وقت سابق عبر تويتر- نقل المصابين إلى مستشفيات قرب الملعب ذاته.

وتفيد المعلومات الأولية من الشرطة بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الملعب لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي (أليانسا) المحلي و(سي دي فاس).

وقطِعت المباراة لإخلاء الملعب من المشاهدين بمعرفة مئات من أفراد الجيش والشرطة.

وذكرت صحيفة (لا برينسا غرافيكا) المحلية أن المشجعين اشتكوا من أن الملعب كان مكتظًا بالفعل وكان كثيرون ينتظرون الدخول، وقال أحد المشجعين “في الملعب بأكمله، كانت هناك بوابتان مفتوحتين فقط”.

وقال كارلوس فوينتيس المتحدث باسم فرق الإغاثة إن أكثر من 500 شخص بحاجة إلى المساعدة داخل المجمع الذي يتسع لـ35 ألف مشاهد في جنوب غرب سان سلفادور.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص نُقلوا إلى مرافق صحية أو مراكز للخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن بعضهم ظهرت عليه أعراض اختناق و”أنواع أخرى من الصدمات”.

وأعلن رئيس البلاد ناييب بوكيله فتح تحقيق، وغرّد عبر تويتر “سيُحقّق مع الجميع: الفرق والإدارات والدولة ومكتب التذاكر والدوري والاتحاد”.

وقال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم في بيان إنه “يأسف بشدة” لما حدث في ملعب كوسكاتلان، وأضاف “سنطلب تقريرًا على الفور عما حدث وسنكشف المعلومات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات