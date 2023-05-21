12 قتيلا “على الأقل” في حادث تدافع خلال مباراة كرة قدم بالسلفادور (شاهد)

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرين بجروح خطيرة إثر تدافع للجماهير بملعب (كوسكاتلان) لكرة القدم في السلفادور، أمس السبت.

وأعلنت الشرطة -في وقت سابق عبر تويتر- نقل المصابين إلى مستشفيات قرب الملعب ذاته.

Policía de tránsito agiliza el tráfico en los alrededores del estadio Cuscatlán. Priorizamos el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/QTZHlcrfZL — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

وتفيد المعلومات الأولية من الشرطة بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الملعب لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي (أليانسا) المحلي و(سي دي فاس).

وقطِعت المباراة لإخلاء الملعب من المشاهدين بمعرفة مئات من أفراد الجيش والشرطة.

وذكرت صحيفة (لا برينسا غرافيكا) المحلية أن المشجعين اشتكوا من أن الملعب كان مكتظًا بالفعل وكان كثيرون ينتظرون الدخول، وقال أحد المشجعين “في الملعب بأكمله، كانت هناك بوابتان مفتوحتين فقط”.

EN VIDEO | Al menos 12 personas murieron en una estampida de aficionados en el estadio Cuscatlán, la noche de este 20 de mayo. Conozca más información.https://t.co/H9WQ8UeZ7k — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) May 21, 2023

وقال كارلوس فوينتيس المتحدث باسم فرق الإغاثة إن أكثر من 500 شخص بحاجة إلى المساعدة داخل المجمع الذي يتسع لـ35 ألف مشاهد في جنوب غرب سان سلفادور.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص نُقلوا إلى مرافق صحية أو مراكز للخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن بعضهم ظهرت عليه أعراض اختناق و”أنواع أخرى من الصدمات”.

وأعلن رئيس البلاد ناييب بوكيله فتح تحقيق، وغرّد عبر تويتر “سيُحقّق مع الجميع: الفرق والإدارات والدولة ومكتب التذاكر والدوري والاتحاد”.

La @PNCSV y la @FGR_SV realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2023

وقال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم في بيان إنه “يأسف بشدة” لما حدث في ملعب كوسكاتلان، وأضاف “سنطلب تقريرًا على الفور عما حدث وسنكشف المعلومات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن”.