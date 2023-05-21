المبعوث النرويجي للسودان: البلاد تنحدر نحو حرب أهلية وهناك حركات تفكر في العودة لحمل السلاح (فيديو)

قال المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون أنطون جونسون، إن السودان في طريقه إلى الانحدار نحو حرب أهلية جراء الاقتتال الدائر منذ أكثر من شهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف جونسون في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هناك “قلقا حقيقيا بشأن حركات سودانية مسلحة في السابق تفكر في العودة لحمل السلاح”.

وتابع الدبلوماسي النرويجي أن السودان “يعيش وضعا صعبا” وأن الحسم العسكري مستبعَد على المدى القصير والمتوسط، مضيفا “لن يستطيع أي من طرفي النزاع حسم المعركة إلا بعد أن يكون السودان قد دُمر بالكامل”.

ورأى جونسون أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مسؤولان عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وأنهما يتحملان تبعات عدم احترام وتنفيذ مضامين إعلان جدة.

وأوضح المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بمعية الأطراف الإقليمية قدّمت كل ما في وسعها لوقف الحرب، لكنّ هناك إصرارا من البرهان وحميدتي على المضي قدما ومواصلة الحرب لحين حسم النزاع عسكريا.

وقال جونسون إن استمرار الحرب منذ أكثر من شهر يُمثل انتكاسة كبرى للعملية السياسية التي شهدها السودان، مؤكدا في السياق ذاته أن الأطراف السياسية السودانية كانت قريبة جدا من التوصل إلى حسم خلافاتها لكن قطبي المكون العسكري اختارا طريقا مختلفا عن الاختيارات العامة التي ارتضاها الشعب السوداني.