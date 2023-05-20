مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: قمة جدة بداية حقيقية لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط (فيديو)

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن القمة العربية الـ32 المنعقدة في مدينة جدة السعودية شكلت “بداية حقيقية لمرحلة جديدة” تستجيب للتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والعالم.

وأضاف الدبلوماسي المصري الأسبق في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن القمة “نجحت في القيام بقراءة صحيحة وصائبة لتشخيص أهم القضايا العربية الشائكة، وبعثت برسائل إيجابية للشعوب العربية أهمها لمّ الشمل العربي وتعزيز العمل المشترك”.

وتابع هريدي أن قمة جدة “نجحت في طي 12 عامًا من الخلافات السياسية والدبلوماسية بين عدد من الدول العربية والجمهورية العربية السورية، وهذا ما جسده حضور الرئيس بشار الأسد لأعمال القمة”.

السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: المواطن العربي لن يقبل أن أي عاصمة عربية تطبّع العلاقات أو تدخل فيما يُسمى بالاتفاق الإبراهيمي#القمة_العربية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hobDXxMjaz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2023

وشدد على أن حضور الرئيس الأوكراني إلى جدة بدعوة من السعودية، وإلقاء كلمة أمام قادة الدول العربية دليل على وجود “وجهة نظر عربية تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، وموقف عربي موحد لا ينحاز لأي طرف في الحرب، ويدعو لمفاوضات سلمية تضمن أمن واستقرار أوكرانيا”.

وكانت قمة جدة قد بحثت القضية الفلسطينية والأزمة السودانية، وأكد ولي العهد السعودي في كلمته محورية القضية الفلسطينية.

هل تمهد مخرجات #القمة_العربية لحل الأزمة السودانية؟ مع د. وليد عويمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة مؤتة pic.twitter.com/P8dnfq0pDI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2023

من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والمقدسات الفلسطينية، ودعا في كلمته المجتمع الدولي للتدخل وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وشدد هريدي أيضًا على أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة ضمن جدول أعمال القمة، لا سيما بعد العدوان الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة و”مسيرة الأعلام” التي تمت يوم الخميس، وشارك فها 3 من وزراء ائتلاف اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل.