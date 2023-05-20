قطر تدين اقتحام سفارتها في السودان وتدعو لتجنيب البعثات الدبلوماسية تبعات القتال

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قيام مليشيا مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم، مؤكدة سلامة طاقمها وعدم إصابة الدبلوماسيين وموظفي السفارة بأي سوء.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، على “ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان”.

كما أكدت أهمية “ملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين الذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية”.

وجددت الدوحة تأكيد موقفها الداعي إلى وقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام إلى صوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال. كما أعربت عن تطلعها إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

بيان | قطر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ajoWXSbE6d — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 20, 2023

وترزح الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ أكثر من شهر تحت صراع مسلح غير مسبوق بين الجيش وقوات الدعم السريع خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن تزايد التهديدات الأمنية التي أقلقت آلاف الأجانب والبعثات الدبلوماسية ودفعت دولهم إلى ترتيب عمليات إجلاء عاجلة.