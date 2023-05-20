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سقوط مقاتلة في شرق إسبانيا ونجاة قائدها بأعجوبة (شاهد)

الطائرة (إي إف18) هي طائرة أمريكية الصنع ويجري استخدامها منذ عقود (رويترز)
20/5/2023

سقطت مقاتلة إسبانية طراز (إي إف 18 هورنت)، اليوم السبت، بالقرب من مدينة سرقسطة شمال شرقي البلاد، وأكد سلاح الجو الإسباني في رد على سؤال عن الحادث أن قائد الطائرة تمكن من النجاة عن طريق المقعد القذفي.

وانتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر الطائرة ذات المقعد الواحد وهي تسقط من الجو بشكل عمودي، على أرض القاعدة الجوية المحلية هناك وتنبعث منها كرة نار هائلة.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف، كما لم يُعلن عن وقوع ضحايا على الأرض جراء سقوط الطائرة.

يذكر أن الطائرة (إي إف 18) هي طائرة أمريكية الصنع ويجري استخدامها منذ عقود، وتستخدمها 8 دول، وهي الطائرة التي يستعملها فريق البحرية الأمريكية للاستعراض الجوي الذي يدعى الملائكة الزرق “بلو أنجيلز”.

ويقدم فريق الملائكة الزرق أكثر من 70 عرضا جويا في حوالي 34 موقعا مختلفا في أنحاء الولايات المتحدة كل عام، ويتابع عروضه ما يقارب من 11 مليون مشاهد سنويا.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام إسبانية