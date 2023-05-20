سقوط مقاتلة في شرق إسبانيا ونجاة قائدها بأعجوبة (شاهد)

سقطت مقاتلة إسبانية طراز (إي إف 18 هورنت)، اليوم السبت، بالقرب من مدينة سرقسطة شمال شرقي البلاد، وأكد سلاح الجو الإسباني في رد على سؤال عن الحادث أن قائد الطائرة تمكن من النجاة عن طريق المقعد القذفي.

وانتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر الطائرة ذات المقعد الواحد وهي تسقط من الجو بشكل عمودي، على أرض القاعدة الجوية المحلية هناك وتنبعث منها كرة نار هائلة.

Se ha estrellado un caza en la base aérea de Zaragoza. El piloto ha podido eyectarse antes de la colisión. Desconocemos su estado. Esperamos que no haya víctimas #Zaragoza pic.twitter.com/yvNcovcIwO — Zaragoza Denuncia (@ZGZDenuncia) May 20, 2023

ولا يزال سبب الحادث غير معروف، كما لم يُعلن عن وقوع ضحايا على الأرض جراء سقوط الطائرة.

Esta mañana ha habido un accidente en la Base Aérea de Zaragoza de un F18 del Ala 15. El piloto se ha eyectado satisfactoriamente y el avión ha caído dentro del perímetro de la base. Les seguiremos informando. pic.twitter.com/F4aAP7ro7s — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) May 20, 2023

يذكر أن الطائرة (إي إف 18) هي طائرة أمريكية الصنع ويجري استخدامها منذ عقود، وتستخدمها 8 دول، وهي الطائرة التي يستعملها فريق البحرية الأمريكية للاستعراض الجوي الذي يدعى الملائكة الزرق “بلو أنجيلز”.

🔴 #URGENTE | Se estrella un caza F-18 en la base aérea de Zaragoza. El piloto ha conseguido eyectarse antes del impacto https://t.co/s9cM3DQNZp — ABC.es (@abc_es) May 20, 2023

ويقدم فريق الملائكة الزرق أكثر من 70 عرضا جويا في حوالي 34 موقعا مختلفا في أنحاء الولايات المتحدة كل عام، ويتابع عروضه ما يقارب من 11 مليون مشاهد سنويا.