تغريدة لمسؤول أمريكي بشأن هتاف “الموت للعرب” تثير حفيظة مؤيدين لإسرائيل

أثار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، بسبب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أمس الجمعة، أعلن فيها موقف سلطات بلاده الرافض للهتافات المعادية للعرب في “مسيرة الأعلام” بالقدس المحتلة.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة “تعارض بشكل قاطع أي لغة عنصرية بأي شكل من الأشكال، لذلك ندين الهتافات البغيضة مثل “الموت للعرب” خلال مسيرات اليوم في القدس”.

The United States unequivocally opposes racist language of any form. We condemn the hateful chants such as “Death to Arabs” during today’s marches in Jerusalem.

وأثارت تغريدة ميلر حفيظة عدد من الناشطين المتعصبين لإسرائيل؛ إذ قال المدون دافيد شور “أتفق معك هذا صحيح، لكن منذ متى رفضت وزارة الخارجية لغة عنصرية تحريضية شائعة في المواكب الفلسطينية؟ من المؤكد أن هناك معيارًا مزدوجًا صارخًا للغاية هنا، وهذا يُمثل مشكلة كبيرة”.

Of course this is correct.

But I must ask when has the state department ever called out racist and inciting language that is common in Palestinian processions ?

There sure seems to be a very stark double standard here, and that’s very problematic. https://t.co/age6UOS7FI

— David Shor (@DYShor) May 19, 2023