بينهم أوباما.. روسيا تحظر دخول 500 مواطن أمريكي إلى أراضيها

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من بين 500 أمريكي ستحظر دخولهم إلى البلاد ردًا على أحدث جولة عقوبات أعلنتها واشنطن.

وقالت الوزارة إن روسيا رفضت أحدث طلب أمريكي للسماح للقنصلية بالتواصل مع الصحفي الأمريكي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش الذي ألقي القبض عليه في مارس/آذار الماضي، ويواجه اتهامات بالتجسس.

وجاء في بيان للوزارة الروسية إن الخطوة جاءت بسبب رفض الولايات المتحدة الشهر الماضي منح تأشيرات لصحفيين مرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمم المتحدة.

ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة العقوبات الروسية المقدمين التلفزيونيين ستيفن كولبرت وجيمي كيميل وسيث مايرز.

وتضمنت القائمة أيضًا المذيعة في شبكة “سي ان ان” إيرين بورنيت، ومذيعي شبكة “ام اس ان بي سي” راشيل مادو وجو سكاربورو.

كما وضعت روسيا على قائمتها السوداء أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين وأعضاء في مراكز أبحاث اتهمتهم بالتورط “في نشر الرهاب الروسي والأخبار المزيفة”، إضافة إلى رؤساء شركات “تزود أوكرانيا بالسلاح”.

عقوبات وقيود

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن إجراءات عقابية تستهدف أكثر من 300 شخص وجهة بغرض معاقبة روسيا على عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في واحدة من أقسى العقوبات التي يجري تنفيذها على الإطلاق.

واستهدفت واشنطن جهود روسيا للتهرب من العقوبات وعائدات الطاقة المستقبلية وسلاسل الإمداد للصناعة العسكرية، بعقوبات شملت أكثر من 300 هدف.

وتأتي الخطوة في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع التي تستمر 3 أيام في اليابان، وتشتمل على أحدث عقوبات وقيود على التصدير تستهدف موسكو.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان “إن هذه الإجراءات ستضيّق الخناق على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن عمل عسكري هجومي ضد أوكرانيا، وستعزز جهودنا العالمية لمنع المحاولات الروسية لتفادي العقوبات”.