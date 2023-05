أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 850

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 850، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع المحتدمة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأكدت النقابة في بيان، أن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات. وأضافت “ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 850 حالة وفاة، و3 آلاف و394 إصابة”.

وأشارت النقابة إلى أن العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، مبينةً أنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

ويأتي هذا بعد أن قالت الأمم المتحدة، أمس، إن عدد الضحايا في السودان بلغ 705 قتلى و5287 مصابا منذ نشوب القتال بالبلاد منتصف أبريل/ نيسان الماضي. جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني.

ونقل البيان عن متحدثة منظمة الصحة العالمية كارلا درايسديل قولها، إن “أرقام وزارة الصحة السودانية تفيد بمقتل 705 أشخاص وإصابة 5287 بجروح منذ نشوب القتال، من بين هؤلاء 203 قتلى و3254 جريحا في ولاية الخرطوم”.

ولفت البيان إلى أنه “منذ منتصف الشهر الماضي، وثّقت منظمة الصحة العالمية وقوع 34 هجوما على المرافق الصحية؛ مما أدى إلى وقوع 8 قتلى بين العاملين في المجال الصحي”.

وفي هذا المجال أفادت درايسديل بأن أكبر عوائق توفير الرعاية الصحية ما زال يتمثل في نهب الإمدادات الطبية واحتلال المرافق الصحية من أفراد عسكريين.

Sudan: The number of people who have been forced to flee intense fighting in the country has now reached 1 million.

UN humanitarians continue appealing for all sides to respect safety of civilians & to allow aid to move freely to those in need. https://t.co/y0Gh651BFc

— United Nations (@UN) May 19, 2023