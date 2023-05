“هدير طائرات ودوي مدافع” استمرار المعارك في السودان رغم الوضع الكارثي (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات اندلعت صباح اليوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم “الهدنة السادسة” التي وافق عليها الطرفان المتحاربان.

وأكد أن طائرة حربية حلقت في سماء الخرطوم، وحاولت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع التصدي لها.

وتواصلت المعارك العنيفة في السودان اليوم بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة، رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، في حين يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني كارثي.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن أحد سكان الخرطوم قوله “نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات”.

وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية منذ أن اندلعت المعارك في 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصًا دارفور بغرب البلاد عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5 آلاف جريح، بحسب البيانات الرسمية، ويُعتقد أنّ هذا العدد أقلّ من الواقع بكثير.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن البلاد على أعتاب كارثة حقيقية، مشيرة إلى تردي الأوضاع في القطاع الصحي، وانعدام الخدمات الأساسية، فضلًا عن نزوح السكان العالقين وسط القتال.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام، وإنها ما زالت بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

Today I called on Security Council members to exert maximum leverage to end the violence in Sudan, restore order and return to the path of the democratic transition.

We must all do everything within our power to pull Sudan back from the edge of the abyss. pic.twitter.com/nJCYgi1WNM

— António Guterres (@antonioguterres) April 24, 2023