قتيل و7 جرحى بقصف إسرائيلي لمحيط حلب في شمال سوريا

قتل عسكري وأصيب 7 آخرون، بضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا، وأدت إلى خروج مطارها من الخدمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن مصدر عسكري، قوله إن إسرائيل شنت هجوما في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أسفر عن مقتل عسكري وإصابة 7 أشخاص بينهم مدنيان.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر العسكري قوله “حوالي الساعة 23:35 (20:35 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا مطار حلب الدولي وعددًا من النقاط في محيط حلب”.

وقالت الوكالة إن القصف أدى إلى “مقتل عسكري وإصابة 7 بجروح، من بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي من الخدمة”.

وذكر الإعلام السوري في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ”عدوان إسرائيلي” على محيط حلب وأسقطت عددا من الصواريخ.

الغارات الإسرائيلية على سوريا

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات من الضربات الجوّية في سوريا، طالت بعض مواقع الجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

وأصيب 3 من المدنيين بجروح ليلة السبت في قصف جوي إسرائيلي لمحيط حمص بوسط سوريا، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت مطار حلب الدولي عدة مرات، مما أدى إلى خروجه من الخدمة أكثر من مرة، وفي 22 مارس/ آذار، تعرّض مطار حلب أيضا لقصف إسرائيلي أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة.

كما شنت إسرائيل، خلال الأعوام الماضية، مئات من الضربات الجوية في سوريا، أصابت مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تسميه “محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا”.