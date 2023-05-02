فصائل فلسطينية تقيم بيت عزاء للشهيد خضر عدنان في غزة (فيديو)

أقامت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، بيت عزاء في قطاع غزة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 86 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وفي بيت العزاء المقام في ساحة تعرف محليا باسم “السرايا” بمدينة غزة، رُفعت صور لخضر عدنان، وحضر العزاء عشرات الفلسطينيين.

وتوجه المئات من الفلسطينيين للمشاركة في بيت العزاء والتعبير عن التنديد بما تعرض له الشهيد خضر عدنان.

وخضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة غرب جنين، وهو من قادة حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اعتقاله يوم 5 فبراير/شباط الماضي، رفضا لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها “التحريض”، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقصفت دبابات إسرائيلية، الثلاثاء، موقعا شرقي مدينة غزة ردا على صواريخ أُطلقت صباحا من القطاع بعد استشهاد خضر عدنان.

ورصد جيش الاحتلال “إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة”. وأعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إصابة 3 أشخاص بشظايا في منطقة سديروت قرب الحدود مع قطاع غزة.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إطلاق 22 قذيفة صاروخية من #غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراض 4 منها

• الإسعاف الإسرائيلي: 3 إصابات إحداها في حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ على بلدة سديروت pic.twitter.com/MmhtcuySxN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2023

وكان يُفترض مثول عدنان أمام محكمة في العاشر من الشهر الجاري.

وخاض عدنان إضرابات سابقة عن الطعام، في 2012 لمدة 66 يوما، وفي 2015 لمدة 52 يوما، وفي 2018 لمدة 59 يوما، وفي 2021 لمدة 25 يوما.

وأكدت مؤسسات فلسطينية عديدة استشهاد 237 فلسطينيا وهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، بينهم 75 بسبب الإهمال الطبي.

وفي وصية كتبها عدنان في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أوصى الشعب الفلسطيني بعدم “الاستسلام لليأس مهما فعل المحتلون وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم وغيّهم، فنصر الله قريب”.

وطلب عدنان في وصيته من عائلته بأن “لا تسمح للمحتل بتشريحه”.