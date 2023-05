ضوء في نهاية نفق واسترجاع شريط الحياة.. بحث يركز على رؤى وأحاسيس المرضى قبيل وفاتهم

غالبًا ما نسمع عن الأشخاص الذين يقتربون من الموت أنهم رأوا ضوءًا في نهاية نفق أو أنهم شعروا وكأنهم يرتفعون فوق أجسادهم أو أنهم استرجعوا شريط حياتهم أمام أعينهم.

ويدفع التقاطع بين هذه الشهادات وواقع أنها تأتي من أشخاص ذوي خلفيات وأصول متنوعة، إلى الاعتقاد بوجود آلية بيولوجية محتملة لا تزال غامضة للعلماء.

وفي مقال نشرته، الاثنين، دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم “بناس” (PNAS)، لاحظ باحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية حدوث نوبات في نشاط الدماغ لدى مريضيْن في حالة احتضار كانا في غيبوبة.

"these data demonstrate that the dying brain can still be active. They also suggest the need to reevaluate role of the brain during cardiac arrest" Surge of neurophysiological coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain https://t.co/tPn0nCt4tb

— Evan Thompson (@evantthompson) May 1, 2023