شاهد: جيش الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه وجّه ضربة جوية لقطاع غزة، مساء الثلاثاء، وذلك بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل عقب استشهاد الأسير الفلسطيني المُضرب عن الطعام خضر عدنان في سجن إسرائيلي في وقت سابق اليوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في غزة، محمد وشاح، إن دوي انفجارات سُمع إثر غارات لطائرات الاحتلال على منطقة خانيونس جنوبي القطاع.

وأضاف أن طائرات إسرائيلية استهدفت محيط موقع السفينة غربي غزة بأكثر من 6 صواريخ.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: طائرات إسرائيلية استهدفت محيط موقع السفينة غربي #غزة بأكثر من 6 صواريخ • المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال التي تشن غارات على القطاع • صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة pic.twitter.com/ETxHYrQJqi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2023

وأكد أن المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية في غزة تصدت لطائرات الاحتلال بمضادات أرضية، كما دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين في مستوطنة سديروت عقب القصف الصاروخي من قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه لأول مرة في المواجهة الحالية وصل اتساع مدى الصواريخ ودوي صافارت الإنذار إلى المجلس الإقليمي لمستوطنة مرحافيم.

لحظة قصف طائرات الاحتلال محيط "مبنى السفينة" غربي قطاع #غزة pic.twitter.com/seSuqhdP4d — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 2, 2023

من جهته، أعلن جيش الاحتلال انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي نتيف هعسره وكارميا في محيط قطاع غزة. وقال إن طائراته قصفت نفقا ومواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحركة حماس في غزة.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية صباح اليوم، ردا على استشهاد خضر عدنان في سجون الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة بعد ظهر الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة 5 بجروح من متوسطة إلى طفيفة بمستوطنة سديروت.