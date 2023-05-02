سودانيون: الحرب أتت على الأخضر واليابس.. ومواطن يوثق فرحته بحصوله على جرعة أنسولين بعد معاناة (فيديو)

يواصل جمهور الجزيرة مباشر تفاعله مع ما يجري في السودان منذ بداية الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وطالب بعض السودانيين في مقاطع الفيديو من القوى المتحاربة بوقف الحرب التي “قتلت الأبرياء، وأتت على الأخضر واليابس، ودمرت الشعب والبنية التحتية”، على حد قولهم.

كما وجّه مجموعة من الأطفال رسالة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) طالبوهما فيها بوقف الحرب والسماح لهم بالعودة إلى مدارسهم التي انقطعوا عنها منذ بداية الأحداث، كما أشاروا إلى قلة المدة المتبقية لاجتيازهم الامتحانات التي لا تتجاوز الأسبوعين.

وفي مشهد مختلف، أرسل أحد المشاركين فيديو عبّر فيه عن فرحته بحصوله على جرعة أنسولين بعد عناء من فقدانها.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش والدعم السريع، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.