جنوب السودان: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة 7 أيام وتعيين ممثلين في محادثات سلام

قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتفقا من حيث المبدأ على هدنة مدتها سبعة أيام، تبدأ في الرابع من مايو/أيار وحتى 11 من الشهر نفسه، وتسمية ممثليهما في محادثات السلام.

وجاء في البيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لمدة أطول، وتعيين ممثلين في محادثات سلام تُعقد في أي مكان يختارانه.

وجنوب السودان ضمن الدول التي عرضت التوسط في الصراع الدائر حاليا في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق داو قد قال في تصريحات سابقة للجزيرة مباشر إن الرئيس سلفا كير تواصل مع البرهان وحميدتي، وأعرب عن أمله بالوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف داو “دولة جنوب السودان لم تضع جدولا زمنيا للقاء البرهان وحميدتي في جوبا، لكن الرئيس سلفا كير أكد لهما أن الحاجة ملحة للحوار”.

وأشار إلى أن حل الأزمة يبقى فقط بيد السودانيين أنفسهم، وحذّر في الوقت ذاته من تدويل الصراع، مؤكدا أن لا فائز في هذه الحرب.