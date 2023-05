السودان.. هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة في مناطق عدة بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من وضع كارثي

ساد هدوء حذر، العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء بعد تجدد الاشتباكات مساء أمس بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، رغم الهدنة السادسة التي اتفق عليها.

وشهدت الخرطوم مساء أمس الاثنين غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية رغم هدنة جديدة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من أنّ السودان بات على شفا “كارثة” إنسانية.

UNHCR, with governments and partners, is preparing for the possibility that over 800,000 people may flee the fighting in Sudan for neighbouring countries. We hope it doesn’t come to that, but if violence doesn’t stop we will see more people forced to flee Sudan seeking safety.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد-الاثنين (22:00 ليل الأحد بتوقيت غرينتش).

لكنّ الهدنة الأخيرة -الهدنة السادسة- بقيت هشّة كسابقاتها من محاولات التهدئة التي تمّ التوافق عليها منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 أبريل/نيسان والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة أو النزوح.

ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصا إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

The scale & speed of what is unfolding in Sudan is unprecedented in the country.

In light of the rapidly deteriorating humanitarian crisis, I am sending @UNReliefChief to the region immediately.

I once again call for the protection of civilians & respect for humanitarians.

