أردوغان يعلن عن كشف نفطي يُنتج 100 ألف برميل يوميا (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًّا بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردوغان، الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشروعات بولاية قونية وسط البلاد “تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة”.

وأضاف “أود أن أزف بشرى جديدة، لقد اكتشفنا حفلًا نفطيًّا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًّا في جودي، غابار (منطقة جبلية في شرناق)”.

وتابع “بدأنا بإنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت بادعاء عدم وجود نفط، ومن المناطق التي اضطررنا إلى مغادرتها بسبب الإرهاب”.

#عاجل | الرئيس #أردوغان يعلن عن اكتشاف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً جنوب شرقي #تركيا pic.twitter.com/qYLsS0rFFf — TRT عربي (@TRTArabi) May 2, 2023

وأشار إلى أن تركيا ستتمكن من رفع القدرة الإنتاجية إلى 100 ألف برميل نفط يوميًّا من خلال حفر 100 بئر بالمنطقة.

وذكر أردوغان “سنتخذ خطوة جديدة نحو اكتفاء بلادنا ذاتيًّا بالطاقة مع إنتاج يصل إلى 180 ألف برميل نفطي يوميًّا من حقل الشهيدة آيبوكه يالجين -1”.

وأكد أن حكومته تبذل قصارى جهدها لإنقاذ تركيا من الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة.

وتستورد تركيا الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط السيل التركي ومن أذربيجان عبر خط تاناب، بالإضافة إلى الغاز المسال من دول عدة منها النرويج والولايات المتحدة وقطر والجزائر.

وفي بلد لا يمتلك الكثير من الثروات الأحفورية، تُعوّل الحكومة التركية على الاكتشافات المحققة أخيرًا من الغاز والنفط، لدعم الاقتصاد الوطني وخفض فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج التي تثقل كاهل الميزان التجاري.

وتُجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 14 مايو/أيار الجاري، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام التنافس بين أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري.