مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان تنديدا باقتحام المسجد الأقصى (فيديو)

خرج المئات للتظاهر في شوارع العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، دعمًا لفلسطين وتنديدًا باقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين في شوارع عمان مرددين تكبيرات وهتافات قالوا فيها “على القدس رايحين أبطال فاتحين” و”فلسطين أرض الإسراء كلنا لها فداء”.

وتحدث للمتظاهرين السياسي مراد العضايلة باسم الملتقى الوطني لدعم المقاومة، وقال إن دور أهل الأردن كان دائما دعم ومساندة فلسطين وأبنائها.

وندد العضايلة بمسيرة الأعلام التي نظمتها مجموعات مستوطنين أمس الخميس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وبالاعتداء على المرابطين في الأقصى.

وقال المتحدث إن حشد 3 آلاف من جنود الاحتلال لحماية مسيرة من 5 آلاف مستوطن هو دليل على أن “هذا الكيان ضعيف لولا الدعم الدولي والصمت العربي”.

ومضى إلى أن “المقاومة تصنع مشروع تحرير وهي من تدافع عن المسجد الأقصى”.

وشارك آلاف الإسرائيليين، أمس الخميس، بالقدس المحتلة في “مسيرة الأعلام” القومية التي تنظم كل عام لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وأجريت المسيرة هذه السنة في أجواء من التوتر الشديد نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 200 فلسطيني منذ بداية العام.