زيلينسكي يدعو زعماء عربا لتغيير موقفهم من روسيا ودعم الخطة الأوكرانية للسلام (فيديو)

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء للقادة العرب للمساعدة في حماية شعبه بمن فيهم المجتمع المسلم في أوكرانيا من “القبضة العسكرية” الروسية.

وناشد زيلينسكي في كلمة ألقاها أمام القمة الـ32 لجامعة الدول العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، الزعماء العرب “إلى عدم الانحناء للنفوذ الروسي”. داعيًا إياهم للعمل على حماية مسلمي التتار في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، الذين لا يزالون تحت السيطرة الروسية.

واتهم زيلينسكي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، زعماء عربًا بـ”غض الطرف” عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبًا بموقف موحد “لإنقاذ الناس” من السجون الروسية.

وقال “للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن السجون والضم غير القانوني” للأراضي الأوكرانية.





وأضاف أن بلاده “لن تخضع لأي محتل، وستتصدى للمطامع الروسية رغم الفرق البين على مستوى الطائرات والصواريخ والمعدات الحربية”. مؤكدًا أن “روسيا ضعيفة، وعدوانها لبلادي لا ينبع من قوة، وعليها أن تفهم أن زمن الإمبراطوريات قد ولى”.

كما حث الرئيس الأوكراني الدول المشاركة في القمة على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.

وقال زيلينسكي، الذي يزور المملكة العربية السعودية لأول مرة كرئيس لبلاده، إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط، وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.

وتابع زيلينسكي قائلًا “أدعو جميع من يحترمون السلام إلى المشاركة في تنفيذ صيغة السلام، وبذلك نقلل العداء والحروب والمعاناة والشر”.

وذكر زيلينسكي أن من الأمثلة الجيدة على الكيفية التي ربما ينتفع بها الآخرون من صيغة السلام الأوكرانية هي مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا، أحد مصدري الحبوب المهمين في العالم، بمواصلة إرسال الإمدادات للدول، بما في ذلك دول أعضاء بجامعة الدول العربية.