دول مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا

أقر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان عقب جلسة لقادة دول المجموعة حول أوكرانيا في مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم الجمعة.

وأكد رؤساء دول المجموعة التي انضم إليها الاتحاد الأوربي، مجددًا التزامهم بتشكيل جبهة مشتركة ضد الحرب الروسية “غير القانونية وغير المبررة” على أوكرانيا.

ومما جاء في البيان “لقد اعتمدنا عقوبات وحظر استيراد وإجراءات أخرى بهدف تقليل اعتمادنا على مصادر الطاقة الروسية”.

وحث قادة مجموعة السبع روسيا على وقف عدوانها، والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كامل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًا.

كما اعتبرت مجموعة الدول الأكثر تصنيعًا في العالم أن إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا أمر خطير وغير مقبول.

ودعا قادتها إلى “عالم خال من السلاح النووي”، وطالبوا روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية بوقف التصعيد النووي والالتزام بعدم انتشار الأسلحة النووية.





وتأتي هذه الخطوة بعد فرض بريطانيا عقوبات ضد الصادرات الروسية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال سوناك في تصريحات صحفية على هامش القمة “يجب أن تدفع روسيا الثمن للحرب غير الشرعية”.

وتستهدف العقوبات 86 شخصًا وشركة أخرى على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تستهدف واردات الماس الروسي إلى المملكة المتحدة التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار في العام 2021، وحظر واردات النحاس والألومنيوم والنيكل.

من جهتها أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنها أضافت 71 كيانًا جديدًا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وروسيا البيضاء.

وكانت روسيا قد أطلقت في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلًا في سيادتها.