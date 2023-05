“حان وقت المحاكمة” إيلون ماسك يتهم مايكروسوفت باستغلال بيانات منصة تويتر

اتهم إيلون ماسك شركة مايكروسوفت بأنها لم تحترم اتفاقها مع منصة تويتر التي يمتلكها، بشأن استخدام بيانات المنصة، ويندرج هذا الاتهام ضمن السباق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتصف بنهمه الكبير بالبيانات الرقمية.

وقال وكيل إيلون ماسك في رسالة وجهها أمس الخميس إلى (ساتيا ناديلا) رئيس مجموعة المعلوماتية الأمريكية “يبدو أن مايكروسوفت استخدمت واجهة برمجة تطبيقات تويتر لأغراض غير مصرح بها”.

وأكّدت منصة تويتر، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك، أن مايكروسوفت استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحًا لها به، وزودت جهات حكومية ببعض هذه البيانات من دون إذن.

