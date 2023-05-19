“حان وقت المحاكمة” إيلون ماسك يتهم مايكروسوفت باستغلال بيانات منصة تويتر

اتهم إيلون ماسك شركة مايكروسوفت بأنها لم تحترم اتفاقها مع منصة تويتر التي يمتلكها، بشأن استخدام بيانات المنصة، ويندرج هذا الاتهام ضمن السباق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتصف بنهمه الكبير بالبيانات الرقمية.

وقال وكيل إيلون ماسك في رسالة وجهها أمس الخميس إلى (ساتيا ناديلا) رئيس مجموعة المعلوماتية الأمريكية “يبدو أن مايكروسوفت استخدمت واجهة برمجة تطبيقات تويتر لأغراض غير مصرح بها”.

وأكّدت منصة تويتر، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك، أن مايكروسوفت استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحًا لها به، وزودت جهات حكومية ببعض هذه البيانات من دون إذن.

Looking forward to #MSBuild. We have an amazing lineup, including @kevin_scott, @gdb, @scottgu, @amandaksilver, @karpathy, @panos_panay, and more. Join us live Tuesday to see how we're creating opportunity for developers in this new era of AI. https://t.co/iaWhHNrdtH — Satya Nadella (@satyanadella) May 17, 2023

وقالت تويتر -التي امتلكها إيلون ماسك رئيس شركة تسلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- إن مايكروسوفت، رفضت دفع سعر -ولو كان مخفضا- للاستمرار في الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر ومحتواها.

وتتيح واجهات برمجة التطبيقات لشركات أخرى مثل مايكروسوفت، تطوير أدوات لمنتجاتها الخاصة مثل برامج الإعلانات المتسللة والتطبيقات السحابية وما إلى ذلك.

وأشارت الرسالة إلى أن “برامج مايكروسوفت تمكنت رغم القيود من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات تويتر أكثر من 780 مليون مرة واسترجعت أكثر من 26 مليار تغريدة عام 2022 وحده”.

“حان وقت المحاكمة”

من جانبها، أكدت مايكروسوفت أنها تلقت مراجعات من وكلاء المنصة في شأن “استخدامها السابق لواجهات برمجة تطبيقات تويتر المجانية”.

وقال ناطق باسم الشركة في بيان “سنراجع هذه الأسئلة ونرد بشكل مناسب” مؤكدًا التطلع إلى “مواصلة الشراكة الطويلة الأمد مع تويتر”.

وأعلنت شبكة تويتر في مارس/ آذار الماضي -في إطار سعيها إلى تعزيز وضعها المالي- أن على المطورين دفع المزيد مقابل خدماتها وبياناتها.

واتهم ماسك، مايكروسوفت الشهر الماضي بأنها “تدرّب بطريقة غير شرعية” تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بواسطة بيانات تويتر، وكتب في تغريدة “لقد حان وقت المحاكمة”.