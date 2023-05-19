انطلاق القمة العربية في السعودية بحضور بشار الأسد

انطلقت في جدة بالمملكة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، بحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد غيابه أكثر من عقد عن اجتماعات القمة.

ورحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمام الزعماء العرب بعودة رئيس النظام السوري.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته “يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية”.

كما شارك في القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.