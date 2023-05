السودان.. تجدد الاشتباكات والأمم المتحدة تندد بالانتهاكات “الفظيعة” للتعهدات الإنسانية

تجددت الاشتباكات المندلعة منذ أكثر من شهر بالسودان، وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت، اليوم الجمعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بغرب البلاد.

يأتي ذلك في وقت قال فيه متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في السودان.

وذكر ماثيو سولتمارش في إفادة صحفية في جنيف أن هذا العدد يشمل نحو 843 ألف نازح في الداخل ونحو 250 ألف فرّوا إلى خارج البلاد.

وتدفق اللاجئون على دول الجوار، ومنها تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، التي تعاني أصلًا من أزمات إنسانية لا تحصل على تمويل كاف لمواجهتها.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مصر استقبلت حتى الآن أكبر عدد من اللاجئين السودانيين إذ وصل إليها نحو 110 آلاف منذ اندلاع الصراع الشهر الماضي.

وأضاف سولتمارش “كثير ممن تواصلوا معنا يعانون من وضع بائس وتعرضوا للعنف أو لظروف مؤلمة في السودان، وعانوا من رحلات شاقة”، مشيرا إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين في الأسابيع القليلة الماضية، مع وصول نحو 5 آلاف إلى مصر يوميا.

من ناحية أخرى، ندد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (مارتن غريفيث) بما وصفه بأنه انتهاكات عديدة وخطيرة لاتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات.

وقال غريفيث “مع وصول المساعدات هناك انتهاكات هامّة وفظيعة تحدث منذ توقيع الإعلان”، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة الأسبوع الماضي بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك.

وأبلغت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية، عن تعرض مستودعاتها في الخرطوم لهجوم، كما أشار غريفيث إلى اعتداء على مكاتب برنامج الأغذية العالمي في الخرطوم، وقال “نقوم بإنشاء سجل لتوثيق مثل هذه الأحداث، وسوف نتحدث مع الطرفين حولها”.

The conflict in #Sudan, now in its 2nd month, is a cruel blow for people across the country.

840,000 people are newly displaced. 220,000 others have fled the country.

The desire, willingness and impatience of humanitarian agencies to deliver remains as strong as ever.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) May 17, 2023