البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة ويكلف مالك عقار بالمنصب

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة مرسومًا دستوريًّا يقضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو من منصبه بدءًا من اليوم 19 مايو/ أيار.

كما أصدر البرهان، مرسومًا دستوريًّا يقضي بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بدءًا من اليوم الجمعة، ووجّه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية في الدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة “أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا قضى بإعفاء نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو من منصبه اعتبارا من اليوم 19 مايو 2023”.

ووجه البرهان بحسب ما ذكره البيان “الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة بوضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ”.

وفي بيان منفصل قال إعلام المجلس، إن البرهان أصدر مرسوما دستوريا قضى بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بدءًا من الجمعة (19 مايو الجاري).

ومالك عقار، هو عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية (شمال) وكان قد تولى منصبه في المجلس ضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

واندلع القتال في 15 أبريل/ نيسان الماضي في عدة ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعه، والتسبب فيما نجم عنه من كوارث إنسانية.