أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك”

وقّع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية غريغ جان فورتي على تشريع جديد يحظر تحميل وتشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين تيك توك داخل الولاية بداية من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وبهذا التشريع أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر التطبيق، وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.

وقال حاكم الولاية الجمهوري جان فورتي في بيان صحفي “اليوم، تتخذ مونتانا الإجراء الأكثر حسمًا من أي دولة لحماية بيانات سكان مونتانا الخاصة والمعلومات الشخصية الحساسة من أن يتم امتلاكها من قبل الحزب الشيوعي الصيني”.

وكتب جان فورتي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه أصدر توجيهًا لرئيس قسم المعلومات في الولاية بحظر تيك توك واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، مشيرًا إلى خطورة تيك توك بسبب ملكيته لشركة بايت دانس الصينية، التي تقدم بعض بياناتها للحزب الصيني الحاكم، وهو ما لا يتناسب مع رغبة الولاية في الحفاظ على خصوصية مواطنيها.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

وأكد جان فورتي أن هذا الحظر سيطال الكثير من التطبيقات المرتبطة بدول أجنبية معادية للولايات المتحددة، خاصة التطبيقات التابعة لشركة بايت دانس الصينية، مثل (كاب كت)، و(ليمون) وغيرهما من التطبيقات الصينية مثل (وي شات)، ومنصة (تليغرام) الروسية.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

من جانبه، علّق تيك توك في بيان رسمي عبر تويتر، وصف فيه قرار حاكم الولاية بأنه غير قانوني، مؤكدًا استمراره في تقديم خدماته للمواطنين داخل الولاية وخارجها.

وقالت المتحدثة باسم تيك توك بروك أوبرويتر “وقّع الحاكم جان فورتي مشروع قانون ينتهك حقوق التعديل الأول لشعب مونتانا من خلال حظر تيك توك بشكل غير قانوني، وهي منصة للتواصل والتفاعل بين مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء الولاية”.

وأضافت أنه يمكن لـسكان الولاية الاستمرار في استخدام التطبيق “بينما نواصل العمل للدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا”.

ولدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم، ويستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوربا، مما أجج مخاوف من أن السلطات والاستخبارات الصينية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ.

وكانت ولاية مونتانا الأمريكية قد حذرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي من استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، ومعها الكثير من الولايات، لكنها أصبحت الأولى التي تحظره بشكل كامل.

وبهذا التشريع الجديد، فإنه يحظر على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة، مثل تلك التي تديرها آبل وغوغل تقديم تيك توك داخل الولاية، وفي حالة خرقه فإن منصة تيك توك قد تواجه غرامات مالية، وقد يتعين على إدارة التطبيق دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تتاح فيه منصة التواصل الاجتماعي في الولاية.