أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك”

وقّع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية غريغ جان فورتي على تشريع جديد يحظر تحميل وتشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين تيك توك داخل الولاية بداية من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وبهذا التشريع أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر التطبيق، وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.

وقال حاكم الولاية الجمهوري جان فورتي في بيان صحفي “اليوم، تتخذ مونتانا الإجراء الأكثر حسمًا من أي دولة لحماية بيانات سكان مونتانا الخاصة والمعلومات الشخصية الحساسة من أن يتم امتلاكها من قبل الحزب الشيوعي الصيني”.

وكتب جان فورتي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه أصدر توجيهًا لرئيس قسم المعلومات في الولاية بحظر تيك توك واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، مشيرًا إلى خطورة تيك توك بسبب ملكيته لشركة بايت دانس الصينية، التي تقدم بعض بياناتها للحزب الصيني الحاكم، وهو ما لا يتناسب مع رغبة الولاية في الحفاظ على خصوصية مواطنيها.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.

وأكد جان فورتي أن هذا الحظر سيطال الكثير من التطبيقات المرتبطة بدول أجنبية معادية للولايات المتحددة، خاصة التطبيقات التابعة لشركة بايت دانس الصينية، مثل (كاب كت)، و(ليمون) وغيرهما من التطبيقات الصينية مثل (وي شات)، ومنصة (تليغرام) الروسية.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

