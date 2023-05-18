مسؤول أممي: نراهن على تطبيق اتفاق جدة لتهدئة الأوضاع في السودان (فيديو)

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تراهن أكثر على تطبيق اتفاق جدة واحترامه من قبل أطراف النزاع في السودان.

وأضاف خلال مداخلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن استمرار المواجهات العسكرية حال دون استئناف موظفي الإغاثة لعملهم على الأرض.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني، ومساعدة الفارين من الاشتباكات إلى البلدان المجاورة، يقدَّر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وقدّرت منظمات أممية فرار ما يزيد على 1.1 مليون شخص من السودان خلال العام الجاري فقط، مطالبة بجمع تمويل إضافي لإعانة الفارين.

وقال حق إن هذه أكبر مناشدة تقوم بها الأمم المتحدة إزاء السودان، مضيفا أن 25 مليون شخص، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية وسط الصراع الدائر في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية مثل الإيغاد والاتحاد الأفريقي فضلا عن الاتحاد الأوربي، قامت جميعها بمحاولات جادة لوقف إطلاق النار لكن هناك إصرار من قبل أطراف النزاع على حسم الأمر عسكريا.

وقال فرحان المؤكد أن الأمور في السودان لن تحسم عسكريا ولابد من جلوس الطرفين إلى مائدة المفاوضات، وفسح المجال لاستمرار عملية الانتقال السياسي.

واندلعت الاشتباكات، منتصف الشهر الماضي، بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتشير تقديرات طبية محلية في السودان إلى سقوط 822 قتيلا جراء الاشتباكات بين الجانبين، وتُقدّر الأمم المتحدة ومنظمات دولية أعداد القتلى بأكثر من ذلك.