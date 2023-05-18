كليجدار أوغلو يعيد ملف اللاجئين للواجهة ويتهم أردوغان بالتبعية لروسيا (فيديو)

أعاد مرشح الرئاسة التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، قضية اللاجئين في بلاده إلى الواجهة مجددًا.

واتهم كليجدار أوغلو، في تسجيل مصور على حسابه في تويتر، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح البلاد لتكون ملاذًا للاجئين غير النظاميين حسب وصفه. متهمًا إياه بأنه “زعيم وهمي تحت الوصاية الروسية”.

وقال كليجدار أوغلو في التسجيل “فليسمعني الجميع، لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي.. حدودنا هي شرفنا”.

وأكد أنه لن يترك البلاد للعقلية التي “تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكنًا طمعًا في الأصوات المستوردة”. مضيفًا “اليوم 10 ملايين لاجئ، وغدًا يصبحون 30 مليونًا”.

وأضاف في تسجيله المصور بأنه “لن يترك البلاد لزعيم عالمي وهمي تحت السيطرة الروسية، كما لن نترك وطننا للعقلية التي تصنف الناس وفقًا لمصالحها: كردي، إرهابي، متدين، تابع لتنظيم غولن”.

وصعَّد زعيم حزب الشعب من اتهاماته تجاه الرئيس التركي، قائلًا بأن العقلية التي تدير البلاد “أعطت الأوامر للجنود الأتراك بعدم التدخل بعد كارثة الزلزال بسبب الخوف”.

وشدد قائلًا “لن نترك وطننا للعقلية التي باعت أكياس الدم والخيام بعد الكارثة بينما كان الملايين من متضرري الزلزال يعانون”.

ودعا مرشح المعارضة التركية أنصاره للذهاب إلى صناديق الاقتراع. قائلًا “سنقاتل حتى النهاية وسنفوز بالتأكيد”.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كمال كليجدار أوغلو على 44.92​​​​​​​%، وسنان أوغان على 5.17% ومحرم إنجه (المنسحب) على 0.44%.​​​​​​​