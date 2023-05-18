بشار الأسد يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد، مساء الخميس، إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة في جدّة، وذلك بعد عزلة دامت أكثر من 11 عامًا على خلفية النزاع المستمر في بلاده.

وذكر التلفزيون السعودي والسوري أن الأسد وصل إلى مدينة جدة السعودية، لحضور القمة العربية التي تنعقد غدًا الجمعة.

ووجهت السعودية الدعوة للأسد لحضور القمة، بعد أن وافقت الدول العربية على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية في أعقاب تعليقها على مدى 12 عامًا بسبب الحملة التي شنها رئيس النظام السوري على الاحتجاجات المناهضة له.

فيديو | وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/FtiqWmLQMi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الدول العربية إعادة دمشق إلى مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود حكومة النظام السوري مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية منذ الاثنين الماضي.

وكانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها بشار الأسد قبل اندلاع النزاع عام 2011، ومن ثمّ تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته.