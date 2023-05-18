الدعم السريع: حميدتي مستعد لوقف إطلاق النار وعلى البرهان أن يرد بالمثل

كشف يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع، الأربعاء، استعداد قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان لعزت في جوبا، بحسب بيان لمكتب رئيس جنوب السودان.

ونقل عن عزت قوله، إن القائد محمد حمدان دقلو مستعد لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وعلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الرد بالمثل.

وأضاف عزت أن أي عملية لوقف إطلاق النار ستتيح فتح الممرات الإنسانية في العاصمة الخرطوم والمناطق الأخرى.

من جانبه قال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو دينغ، إن الرئيس سلفاكير ميارديت، يشعر بالقلق من المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني.

وأضاف أن سلفاكير يحث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو على وقف إطلاق النار لما فيه خير لشعب السودان وأمنه.

يأتي هذا في الوقت الذي تجددت فيه، الأربعاء، الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شمالي العاصمة الخرطوم وغربيها.

وأوضح شهود عيان أن الاشتباكات تجددت صباح الأربعاء في مدينتي بحري (شمالي الخرطوم) وأم درمان بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع استمرار تحليق الطيران الحربي لقصف تجمعات الدعم السريع.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، شملت العاصمة الخرطوم ومدنًا عدة شمالي البلاد وغربيها، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.