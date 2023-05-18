إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم (فيديو)

أصيب فتى فلسطيني (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس في مخيم عايدة، شمال بيت لحم، حين أطلقت تلك القوات النار اتجاهه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب فتى كان في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي لمخيم عايدة، حيث كانت تنظم فعالية لإحياء ذكرى النكبة.

وأدى إطلاق الرصاص الحي اتجاه الفتى إلى إصابته في القدم والكتف، ونُقل إثر ذلك إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا.

وأكد شهود عيان كانوا في المكان، أن المنطقة لم تشهد مواجهات مع الاحتلال.

من جانبها، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 153 فلسطينيًّا، في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 26 طفلًا.

ذكرى النكبة

وفي 15 من مايو/ أيار من كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، إذ نجحت الحركة الصهيونية آنذاك بدعم من الاحتلال (الانتداب) البريطاني في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.

واستشهد 10 آلاف فلسطيني على الأقل في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولًا، وهُدِم أكثر من 500 قرية ودُمّرت المدن الفلسطينية الرئيسية وحُوِّلت إلى مدن يهودية، ومُحِيت الأسماء الجغرافية العربية ووُضعت بدلها أسماء عبرية.

وشُرّد أكثر من 800 ألف فلسطيني قسرًا من قراهم ومدنهم بقوة السلاح والتهديد من قبل العصابات الصهيونية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948.