أبو ردينة للجزيرة مباشر: المجتمع الدولي عاجز عن رد الحقوق الشرعية لأصحابها (فيديو)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الفلسطينيين لا يعولون على الإدارة الأمريكية ولا يثقون بها، لمناصرة مواقف الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأضاف أبو ردينة في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة عاجز عن رد الحقوق الشرعية لأصحابها.

وتابع قائلًا “لأن الإدارة الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها ضبط إسرائيل، فالمطلوب هو أن تتعامل الدول العربية مع واشنطن على أساس الاعتراف بالشرعية الدولية ومضامين المبادرة العربية”.

وطالب أبو ردينة من الدول العربية التي لديها علاقات استراتيجية مع واشنطن أن تستغل هذه العلاقات من أجل حلحلة الوضع والدفع بحل القضية الفلسطينية. مشددًا على الفلسطينيين والعرب أن “يتحدثوا مع الجهة الوحيدة الراعية لإسرائيل بلغة واحدة وصوت عربي موحد”.

اعتداء إسرائيلي على المرابطة المقدسية فاطمة خضر في القدس المحتلة#الجزيرة_مباشر | #الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/K4raM2sM4i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2023

واتهم أبو ردينة إسرائيل بالعمل على إشعال الوضع في المنطقة. مضيفًا أن حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير مصرة على “استفزاز جميع الشعوب العربية بمسيرة الأعلام، وعلى الاحتلال أن يفهم أن المساس بالقدس إهانة للأمة”.

وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قائلًا إن الشعب الفلسطيني “موحد ومتمسك بأرضه ومقدساته العربية والمسيحية”.

وشارك وزراء وأعضاء حاليون وسابقون في “الكنيست” فيما يُسمى بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس التي تجمّع فيها آلاف المستوطنين سبقتها اقتحامات للمسجد الأقصى.

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في البلدة القديمة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر | #الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/SKJj31PynW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2023

وفيما حذّرت السلطة الفلسطينية من تداعيات تفجير الأوضاع، نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني مسيرات العلم الفلسطيني قرب سياج الحدود شرق مدينة غزة، احتجاجًا على المسيرة الإسرائيلية.

وأوضح أبو ردينة أنه آن الأوان للفلسطينيين والعرب جميعهم “أن يترفعوا عن الخلافات الصغرى والحروب الجانبية، وأن تكون المعركة المقبلة هي القدس”.

وفي رسالة موجهة للقمة العربية التي ستعقد أعمالها غدًا الجمعة في مدينة جدة السعودية، قال أبو ردينة، نطالب القمة العربية المقبلة بموقف موحد لمناصرة القدس وفلسطين. مشددًا على أن “القدس في خطر وعملية التهويد مستمرة، والإدارة ألأمريكية لم تفعل أي شيء سوى حماية إسرائيل”.