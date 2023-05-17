حاملا سلاحه.. البرهان يتجول وسط جنوده في الخرطوم (فيديو)

نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو ظهر فيها قائده عبد الفتاح البرهان وهو يتجول وسط جنوده في منطقة القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، اليوم الأربعاء، في حسابات سودانية على فيسبوك وتويتر، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في منطقة مفتوحة بين عدد من عناصر الجيش بمركز القوات البرية في الخرطوم.

وظهر البرهان خلال الفيديو وهو يحمل سلاحه ويتبادل التحايا مع جنوده.

وكان البرهان قد توارى عن الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعود آخر ظهور له بداية الشهر الجاري، عندما نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو ظهر فيه خلال إشرافه على سير العمليات العسكرية في السودان، مع تجدد القتال رغم الهدنة السادسة بين طرفي الصراع.

وتزامن الظهور الأخير للبرهان مع تجدد الاقتتال في أحياء العاصمة وسقوط قذائف على المنطقة الصناعية القديمة في الخرطوم مما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم إن مناطق الكدرو والحلفايا شمال مدينة الخرطوم بحري شهدت اشتباكات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. مضيفًا أن عددًا من أحياء الخرطوم بحري شهدت تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، فيما حاولت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع التصدي لها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، عن سماع دوي انفجارات عنيفة في مركز العاصمة الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي.

فيما شهدت عدد من الأحياء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية للعاصمة الخرطوم هدوءًا حذرًا خلال ساعات الصباح والنهار.