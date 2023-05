“تهديد كبير للجنوب”.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد أول قمر صناعي للتجسس العسكري (فيديو)

تفقّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أول قمر صناعي للتجسس العسكري في بلاده، وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق “خطة العمل المستقبلية”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن كيم اجتمع، أمس الثلاثاء، مع اللجنة غير الدائمة المكلفة بالإعداد لإطلاق القمر الصناعي قبل أن يتفقده.

وفي منتصف أبريل/نيسان، أعلن زعيم كوريا الشمالية أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه، وذلك بعد أسبوع على تأكيد بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح صاروخها البالستي الجديد العابر للقارات.

ويعمل القمر بالوقود الصلب، ويُمثل خطوة تعكس تقدما كبيرا في برنامج التسلح الكوري الشمالي، في وقت يرى محللون أن هناك ارتباطا تقنيا كبيرا بين تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق الفضائي.

ويرى محللون أنه من الصعب على بيونغ يانغ القيام بعمليات استطلاعية عبر أقمار صناعية بتقنيتها الخاصة وبدون دعم تقني من روسيا أو الصين.

وقال رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سول (يانغ مو جين) لوكالة فرانس برس، إن “أقمار كوريا الشمالية الاستطلاعية هي عامل مهم في حال ضربة استباقية، وتُشكل لهذا السبب تهديدا كبيرا للجنوب”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن كيم “بعد أن اطلع على عمل اللجنة بالتفصيل، تفقّد الثلاثاء قمر الاستطلاع العسكري (رقم 1) الجاهز للتحميل بعد تحقق نهائي لتجميعه العام ولمراقبة للبيئة الفضائية”.

واتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد ما يعُدّه “مناورات مواجهة” ضد كوريا الشمالية، مؤكدا أن بلاده ستمارس حقها في الدفاع عن النفس.

وكان تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري أحد المشروعات الدفاعية الرئيسية التي قدّمها كيم جونغ أون عام 2021. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها أجرت “اختبارا نهائيا مهمّا” لتطوير قمر صناعي للتجسس.

