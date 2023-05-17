“تستحقون عيش الخيام”.. صحيفة تركية معارضة توبّخ متضرري الزلزال عقب تصويتهم لأردوغان (شاهد)

أثارت صحيفة سوزجو التركية المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، موجة من الجدل عبر المنصات الرقمية، بعد ما حمل صدر الصفحة الأولى من عددها الصادر أمس، عدة عبارات عدها كثير من المدونين مسيئة.

وكتبت الصحيفة أن نتيجة الانتخابات البرلمانية مع تقدم أردوغان في الجولة الأولى منها تعني أن سكان الولايات التي ضربها الزلزال مؤخرا، أحبوا عيش الخيام، بحسب تعبيرها.

وأضافت “الشباب لا يريدون الوعود الجميلة التي قدمها لهم كمال كليجدار أوغلو” واتهمت المواطنين بالرضا عن الفساد والقناعة ببقاء اللاجئين، وغيرها من العبارات التي تحمل نقدا لاذعا لأولئك الذين قرروا التصويت لصالح الرئيس التركي.

🔴 Sözcü'nün bugünkü manşeti: "Demekki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş." pic.twitter.com/tBTsgApDTg — Daily Islamist (@dailyislamist) May 16, 2023

وفي السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، مقطع فيديو نشره ناخب تركي مقيم في ألمانيا، وهو يسيء للمواطنين الأتراك من قاطني الولايات التي تضررت بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط الماضي. وحمل المقطع العديد من العبارات المسيئة والرافضة لفوز الرئيس أردوغان في أغلب تلك الولايات. وذكرت وسائل إعلام تركية أن صاحب المقطع المسيء صدرت بحقه مذكرة توقيف رغم وجوده حاليا خارج البلاد.

Seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu destekçileri, depremzedelere nefretlerini kustu. Almanya'da yaşayan bir kişi, deprem bölgesindeki vatandaşlara küfredip hakaretler yağdırdı. pic.twitter.com/GBVbOzkUT8 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 16, 2023

وردا على موجة الهجوم على منكوبي الزلزال، قال المرشح الرئاسي لائتلاف المعارضة كمال كليجدار أوغلو عبر حسابه في تويتر “السياسة لا تستحق تحطيم قلوب الناس لأجلها”.

وأثارت تلك التطورات تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد أحمد جيفرسون تعليقا على تصريحات كليجدار أوغلو “كم هو مؤسف أن يكون لديك جمهور تحتاج أن توجه له هذا التصريح”.

أما الكاتب التركي إسماعيل ياشا فغرد قائلا “صحيفة سوزجو الموالية لحزب الشعب الجمهوري في عددها اليوم تتهم الشعب التركي وتسيء إليه بسبب اختياره الديمقراطي وتصويته لأردوغان. هكذا يفعلون بعد كل هزيمة.. يقولون: هذا الشعب جاهل”.

صحيفة "سوزجو" الموالية لحزب الشعب الجمهوري في عددها اليوم تتهم الشعب التركي وتسيء إليه بسبب اختياره الديمقراطي وتصويته لأردوغان.. هكذا يفعلون بعد كل هزيمة.. يقولون: "هذا الشعب جاهل".. https://t.co/7ngPVZ7NHP — 🇹🇷 إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) May 16, 2023

وغرد الخبير الاستراتيجي مراد علي “خطأ فادح ارتكبه إعلام المعارضة في تركيا. شن هجوما على سكان مناطق الزلزال الذين أعطوا غالبية أصواتهم لأردوغان وحزبه. استعلاء نخبة المعارضة سيكون سببا في هزيمتهم”.

خطأ فادح ارتكبه إعلام المعارضة في #تركيا.

شن هجوماً على سكان مناطق الزلازل الذين أعطوا أغلبية أصواتهم ل #أدردوغان وحزبه.

إعلام المعارضة وبعض رموزها سخروا من الأهالي واتهموهم بالجهل.#كمال_كلتشدار_أوغلو أُضطِر أن يغرد منذ قليل للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

استعلاء نخبة المعارضة… — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) May 16, 2023

وانتقدت المعارضة إدارة الحكومة لأزمة الزلزال وسط توقعات بأن يخسر أردوغان تأييد سكان المناطق المنكوبة في الانتخابات رغم إعلان حكومته خطة لإعادة الإعمار خلال سنة واحدة والبدء بخطوات عملية في هذا الصدد.

ولكن جاءت النتائج مغايرة للتوقعات حيث تصدّر أردوغان النتائج في معظم المحافظات المتأثرة بالزلزال في جنوب شرقي تركيا وهي كهرمان مرعش وأديامان وإيلازيغ وغازي عنتاب وكيليس وملاطيا وعثمانية وشانلي أورفا.