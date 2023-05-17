“باي باي”.. متحدث الرئاسة التركية يسخر من صحف غربية هاجمت أردوغان (شاهد)

سخر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن من بعض الصحف الغربية التي هاجمت الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعاد قالن نشر صور أغلفة عدد من الصحف الغربية التي أعلنت وقوفها مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو وطالبت برحيل أردوغان، وكتب ساخرًا “باي باي” في إشارة إلى أن مساعيها خابت بإجراء التغيير في بلاده.

وأشار مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المتحدث باسم الرئاسة أراد إرسال رسالة واضحة مفادها أن التكهنات التي قدمتها صحف غربية بفوز كليجدار أوغلو في الانتخابات كانت غير صحيحة.

وكتب الصحفي أوزان دميرجان على حسابه في تويتر “إذا فاز أردوغان في جولة الإعادة، فسيعلن النصر ليس فقط في بلاده، ولكن أيضًا على الصحافة الغربية”.

President Erdoğan’s chief advisor @ikalin1 – if @RTErdogan wins the runoff, he will claim victory not only in his country, but also over (western) journalism. And that’s why I’m against those covers that bring lots of clicks/sales with little investment. https://t.co/7cyWeIuqG4 — Ozan Demircan (@ozmuhabir) May 16, 2023

ودعت الصحفية الفرنسية لورا ماي المراقبين والمتابعين الذين أكدوا أن أردوغان سيتلقى هزيمة ساحقة في الانتخابات إلى “الاعتراف بأنهم حقًّا أخطؤوا في القراءة، وإجراء نقد ذاتي لأنفسهم”.

🗞️🇹🇷J’aimerais que ces confrères, qui ont annoncé la probable défaite d’#Erdoğan ces derniers mois fassent leur sérieuse autocritique, pour une fois – oui je sais, je ne vais encore pas me faire des amis. Mais les conséquences sur le débat public sont trop graves https://t.co/AS1A1NSMyw — Laura-Maï Gaveriaux (@lmgaveriaux) May 16, 2023

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية رفيق أوزن على حسابه بتويتر “في الداخل والخارج باي باي”.

İçeriye bay bay, dışarıya by by…🇹🇷 https://t.co/vFkGEvgBKD — refik ozen (@refik_ozen16) May 15, 2023

يُذكر أن عددًا كبيرًا من الصحف والمجلات الغربية كانت قد دعت صراحةً إلى رحيل أردوغان، ورأت ذلك “إنجازًا للديمقراطية في العالم، وعهدًا جديدًا يضفي المزيد من الحرية على الشعب التركي”.

واعتاد الرئيس التركي خلال حملته الانتخابية إطلاق عبارة “باي باي” قبل ذكر اسم منافسه كمال كليجدار أوغلو، في إشارة من أردوغان إلى أن الانتخابات الحالية ستشهد نهاية المشروع السياسي لزعيم المعارضة.