“باي باي”.. متحدث الرئاسة التركية يسخر من صحف غربية هاجمت أردوغان (شاهد)

سخر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن من بعض الصحف الغربية التي هاجمت الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعاد قالن نشر صور أغلفة عدد من الصحف الغربية التي أعلنت وقوفها مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو وطالبت برحيل أردوغان، وكتب ساخرًا “باي باي” في إشارة إلى أن مساعيها خابت بإجراء التغيير في بلاده.

وأشار مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المتحدث باسم الرئاسة أراد إرسال رسالة واضحة مفادها أن التكهنات التي قدمتها صحف غربية بفوز كليجدار أوغلو في الانتخابات كانت غير صحيحة.

وكتب الصحفي أوزان دميرجان على حسابه في تويتر “إذا فاز أردوغان في جولة الإعادة، فسيعلن النصر ليس فقط في بلاده، ولكن أيضًا على الصحافة الغربية”.

President Erdoğan’s chief advisor @ikalin1 – if @RTErdogan wins the runoff, he will claim victory not only in his country, but also over (western) journalism.

And that’s why I’m against those covers that bring lots of clicks/sales with little investment. https://t.co/7cyWeIuqG4

— Ozan Demircan (@ozmuhabir) May 16, 2023