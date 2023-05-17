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“باي باي”.. متحدث الرئاسة التركية يسخر من صحف غربية هاجمت أردوغان (شاهد)

17/5/2023

سخر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن من بعض الصحف الغربية التي هاجمت الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعاد قالن نشر صور أغلفة عدد من الصحف الغربية التي أعلنت وقوفها مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو وطالبت برحيل أردوغان، وكتب ساخرًا “باي باي” في إشارة إلى أن مساعيها خابت بإجراء التغيير في بلاده.

وأشار مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المتحدث باسم الرئاسة أراد إرسال رسالة واضحة مفادها أن التكهنات التي قدمتها صحف غربية بفوز كليجدار أوغلو في الانتخابات كانت غير صحيحة.

وكتب الصحفي أوزان دميرجان على حسابه في تويتر “إذا فاز أردوغان في جولة الإعادة، فسيعلن النصر ليس فقط في بلاده، ولكن أيضًا على الصحافة الغربية”.

ودعت الصحفية الفرنسية لورا ماي المراقبين والمتابعين الذين أكدوا أن أردوغان سيتلقى هزيمة ساحقة في الانتخابات إلى “الاعتراف بأنهم حقًّا أخطؤوا في القراءة، وإجراء نقد ذاتي لأنفسهم”.

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية رفيق أوزن على حسابه بتويتر “في الداخل والخارج باي باي”.

يُذكر أن عددًا كبيرًا من الصحف والمجلات الغربية كانت قد دعت صراحةً إلى رحيل أردوغان، ورأت ذلك “إنجازًا للديمقراطية في العالم، وعهدًا جديدًا يضفي المزيد من الحرية على الشعب التركي”.

واعتاد الرئيس التركي خلال حملته الانتخابية إطلاق عبارة “باي باي” قبل ذكر اسم منافسه كمال كليجدار أوغلو، في إشارة من أردوغان إلى أن الانتخابات الحالية ستشهد نهاية المشروع السياسي لزعيم المعارضة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل