السودان.. تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة وطائرة مساعدات من قطر تصل إلى بورتسودان (فيديو)

تجددت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شمالي وغربي العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الاشتباكات تجددت صباح اليوم في مدينتي بحري (شمالي الخرطوم) وأم درمان (غرب) بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع استمرار تحليق الطائرات الحربية لقصف تجمعات الدعم السريع.

يأتي ذلك وسط تبادل الاتهامات والبيانات المتضاربة بين الفريقين المتحاربين بسيطرة كل طرف على مكاسب من الطرف الآخر في القتال الذي اندلع بطريقة مفاجئة يوم السبت 15 أبريل/نيسان الماضي، في معارك لا تزال مشتعلة رغم هُدَن عديدة تم الاتفاق عليها.

ودخلت الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” شهرها الثاني، وسط معاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه، واستمرار حالة النزوح.

وتوقعت الأمم المتحدة في مراجعة لخطتها من أجل البلاد أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام، وأكدت أن نحو 25 مليون شخص يُمثلون أكثر من نصف تعداد سكان السودان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وكشف مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة.

وأشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسعى للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة من اضطروا إلى الفرار.





وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف “يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف تعداد السكان في السودان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهذا أعلى رقم نشهده على الإطلاق في البلاد”.

وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من 700 ألف داخل البلاد، وإجبار نحو 200 ألف على الفرار إلى دول مجاورة.





مساعدات طبية من قطر

وفي السياق، وصلت إلى مطار بورتسودان طائرة قطرية تحمل 35 طنا من المساعدات الطبية، تشمل أجهزة ومعدات مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية إجلاء 225 من حاملي الإقامة القطرية من السودان، بواسطة طائرة أقلعت من مطار بورتسودان، ليصل مجموع من تم إجلاؤهم 1044 مقيما.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، طالت العاصمة الخرطوم ومدنا عدة في شمالي وغربي البلاد، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى.