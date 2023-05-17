الانتخابات التركية.. أردوغان يوجه رسالة إلى الشباب ويطلب دعمهم في جولة الإعادة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “ثقته” في دعم الشباب له خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وقال أردوغان عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، مخاطبًا الشباب “سنحل مشاكلنا معًا، وسنتجاوز المصاعب سويًا.. سنتقاسم آلامنا وسنتشارك أفراحنا. سنعيش أيامًا أجمل بكثير إن شاء الله”.

وأكد أن الشباب “حمى إرادته” في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، معربًا عن ثقته أيضًا بدعمهم له “بشكل قوي” في الجولة الثانية، وأضاف “أنا فخور بكم”، مشيدًا بالشباب ومشددًا على أنهم “الأمل وضمان مستقبل تركيا”.

Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 17, 2023

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس فيها كل من أردوغان مرشح تحالف (الجمهور)، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف (الأمة)، وسنان أوغان مرشح تحالف (الأجداد).

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/أيار الجاري بين أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية إن أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88%.

ووفقًا لرئيس هيئة الانتخابات، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92%، في حين بلغت 52.69% خارج البلاد.