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الاحتلال يهدم بناية سكنية في القدس المحتلة ويشرّد 50 شخصا من عائلة واحدة (فيديو)

17/5/2023-|آخر تحديث: 17/5/202302:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة جنوب المسجد الأقصى، بدعوى عدم وجود ترخيص بناء، وشرّدت 50 شخصا من عائلة واحدة.

وحاصرت سلطات الاحتلال موقع البناية وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ومنعت المقدسيين من الوصول إلى البناية حتى أنهت تدميرها بشكل كامل.

ونقلت تقارير إخبارية عن المقدسية أم آدم الحسيني قولها إن البناء مشيَّد قبل 40 عاما، واشتراه زوجها وأشقاؤه قبل 17 عاما.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت عملية هدم جزئية للمبنى في عام 2009، إلا أنها في هذه المرة هدمت البناية بشكل كامل من دون سابق إنذار، مضيفة أنها لم تستطع إخراج الأثاث من المنزل.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت عائلة الحسيني قرارا لإخلاء المنزل، تمهيدا لهدمه، في عام 2018.

وذكرت العائلة أنها تحاول منذ سنوات الحصول على تصريح بناء من السلطات الإسرائيلية دون جدوى.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية تحد من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية، في الوقت الذي تصعّد فيه من عمليات البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية هدمت، منذ بداية العام وحتى مطلع مايو/أيار الجاري، 80 منزلا في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية