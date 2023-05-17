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الأردن.. زفة عرس تتحول إلى مأتم إثر حادث سير مروّع (شاهد)

17/5/2023-|آخر تحديث: 17/5/202302:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عمّت حالة من الحزن منصات التواصل في الأردن عقب وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بين شاحنة و7 مركبات داخل نفق بمدينة العقبة خلال أحد الأعراس.

وانتشرت فيديوهات للحادث رصدتها عدسة كاميرا كانت مثبتة على مركبة السائق التي كانت ضمن الحادث المروع في المدينة الواقعة أقصى جنوبي الأردن على ساحل البحر الأحمر.

وأظهرت الكاميرات قيام شاحنة نقل بدهم عدد من السيارات خلال مشاركتها في “زفة” عروسين.

وقالت إدارة السير الأردنية للصحف المحلية إن وقوف عدد من المركبات الصغيرة بشكل مفاجئ داخل النفق خلال موكب العرس، جاء بالتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من جانب سائق الشاحنة، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأثارت المشاهد المروعة للحادث وخروج المصابين من نوافذ المركبات حفيظة المدونين. وكتب المغرد محمد الدعجة “سيارة واقفة بالنفق، عادة غير أخلاقية نشاهدها في الكثير من الأعراس من المستهترين بأرواح الناس”.

بينما رأى الكاتب الصحفي مياح العنزي أن السبب في الحادث هو سائق الشاحنة الذي كان يسير بسرعة في نفق ضيق، فقال “لحظة وقوع حادث العقبة الذي وثقته كاميرا الشاحنة، راح ضحيته شخص وإصابة 13 آخرين. السؤال: كيف لسائق يسير بهذه السرعة داخل نفق ضيق ينحني فيه الشارع مما يجعل مجال الرؤية قصيرًا، ولا يتأنى ويحسب حساب سيارة معطلة أو توقف حركة المرور لسبب من الأسباب؟”.

وقال المغرد وجدي سميرات “السبب على ما يبدو من الفيديو أن مركبة العرس توقفت للاحتفال في منتصف النفق”، وتساءل “إلى متى الاستهتار والغوغائية والعشوائية عند بعض الناس؟”.

وفي المقابل، غردت المحامية هبة الدواس “السائق ملتزم بسرعة معتدلة ومرتدي حزام الأمان، لكن في بداية النفق يوجد انحدار صعب بالنسبة لسائق شاحنة محمل بمئات الأطنان، فإن أراد التوقف كان عليه السير ببطء مسافة طويلة، لكن للأسف سيتحمل هو المسؤولية لأنه قادم من الخلف”.

ولم تُنشر إحصاءات حوادث الطرق في الأردن لعام 2022، إلا أن إحصاءات عام 2021 تُظهر وقوع 160 ألف حادث سير نتج عنها 1800 إصابة بليغة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل