الأردن.. زفة عرس تتحول إلى مأتم إثر حادث سير مروّع (شاهد)

عمّت حالة من الحزن منصات التواصل في الأردن عقب وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بين شاحنة و7 مركبات داخل نفق بمدينة العقبة خلال أحد الأعراس.

وانتشرت فيديوهات للحادث رصدتها عدسة كاميرا كانت مثبتة على مركبة السائق التي كانت ضمن الحادث المروع في المدينة الواقعة أقصى جنوبي الأردن على ساحل البحر الأحمر.

وأظهرت الكاميرات قيام شاحنة نقل بدهم عدد من السيارات خلال مشاركتها في “زفة” عروسين.

وقالت إدارة السير الأردنية للصحف المحلية إن وقوف عدد من المركبات الصغيرة بشكل مفاجئ داخل النفق خلال موكب العرس، جاء بالتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من جانب سائق الشاحنة، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأثارت المشاهد المروعة للحادث وخروج المصابين من نوافذ المركبات حفيظة المدونين. وكتب المغرد محمد الدعجة “سيارة واقفة بالنفق، عادة غير أخلاقية نشاهدها في الكثير من الأعراس من المستهترين بأرواح الناس”.

حادث العقبة

فاردة واقفة بالنفق ، عادة غير أخلاقية نشاهدها في الكثير من الاعراس من المستهترين بأرواح الناس . pic.twitter.com/UEm6CDSxKO — محمد 🇯🇴 الدعجة (@m7mmd_ald3jah) May 15, 2023

بينما رأى الكاتب الصحفي مياح العنزي أن السبب في الحادث هو سائق الشاحنة الذي كان يسير بسرعة في نفق ضيق، فقال “لحظة وقوع حادث العقبة الذي وثقته كاميرا الشاحنة، راح ضحيته شخص وإصابة 13 آخرين. السؤال: كيف لسائق يسير بهذه السرعة داخل نفق ضيق ينحني فيه الشارع مما يجعل مجال الرؤية قصيرًا، ولا يتأنى ويحسب حساب سيارة معطلة أو توقف حركة المرور لسبب من الأسباب؟”.

لحظة وقوع حادث العقبه الاحد ١٤/٥/٢٠٢٣ في #الأردن الذي وثقته كاميرا الشاحنه ،راح ضحيته شخص واصابة ١٣ اخرين

السؤال:كيف لسائق يسير بهذه السرعه داخل نفق ضيق ينحني فيه الشارع مما يجعل مجال الرؤيه قصير ولا يتأنى ويحسب حساب سياره متعطله او توقف حركة المرور لسبب من الأسباب#حادث_العقبة pic.twitter.com/DZrbd0KmHI — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) May 16, 2023

وقال المغرد وجدي سميرات “السبب على ما يبدو من الفيديو أن مركبة العرس توقفت للاحتفال في منتصف النفق”، وتساءل “إلى متى الاستهتار والغوغائية والعشوائية عند بعض الناس؟”.

حادث #العقبة

السبب على ما يبدو وقوف "فاردة" للاحتفال بنص النفق

لمتى الاستهتار و الغوغائية و العشوائية عند بعض الناس؟ pic.twitter.com/YDTFARwHMB — Wajdi Smirat (@IAmWSmirat) May 15, 2023

وفي المقابل، غردت المحامية هبة الدواس “السائق ملتزم بسرعة معتدلة ومرتدي حزام الأمان، لكن في بداية النفق يوجد انحدار صعب بالنسبة لسائق شاحنة محمل بمئات الأطنان، فإن أراد التوقف كان عليه السير ببطء مسافة طويلة، لكن للأسف سيتحمل هو المسؤولية لأنه قادم من الخلف”.

حادث العقبة بالأردن !! السائق ملتزم بسرعة معتدلة ولابس حزام الأمان ، بداية النفق فيه انحدار صعب سائق شاحنة محمل بمئات الأطنان إن يوقف الشاحنة ببطىء و على قوانين المرور المتخلفة التي ستحمل سائق الشاحنة المسؤولية لأنه قادم من الخلف ! ماحلى لهم يسون العرس الا بنفق! ولا حاطين لافته!! pic.twitter.com/3AZfCOXtKq — أ. المحامية هـبـه الدواس (@haldawasxx) May 16, 2023

ولم تُنشر إحصاءات حوادث الطرق في الأردن لعام 2022، إلا أن إحصاءات عام 2021 تُظهر وقوع 160 ألف حادث سير نتج عنها 1800 إصابة بليغة.