ميانمار.. إعصار موكا يقتل 150 شخصا من الروهينغيا وفق حصيلة مرشحة للزيادة (فيديو)

أفاد مسؤول محلي من أقلية الروهينغيا في ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن نحو 150 روهينغيًّا لقوا مصرعهم جراء إعصار موكا الاستوائي.

وقال الزعيم الروهينغي مجيب الله لوكالة الأناضول إنه تلقى معلومات من أقاربه في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين تؤكد مقتل 150 شخصا على الأقل من الروهينغيا، في قريتين فقط بالمدينة.

وأعرب مجيب الله وهو مدير لجنة التراث الإسلامي والثقافي لاتحاد الروهينغيا في أراكان، عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات المقبلة، مع حصر الدمار في عدد أكبر من المناطق التي ضربها الإعصار.

وأضاف “ألحق الإعصار أضرارا بالغة بمخيمات النازحين داخليا في سيتوي، حيث يعيش قرابة 140 ألفا من الروهينغيا”، معربًا عن قلقه البالغ من أن يكون الكثير من هؤلاء الأشخاص قد لقوا حتفهم في هذه المخيمات.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت تقارير إعلامية محلية عن مقتل 41 شخصا في أنحاء ميانمار بسبب الإعصار، لكنّ مسؤولين محليين أكدوا أن عمليات الحصر الكلي لحصيلة الضحايا، تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، أمس، من وجود نحو مليوني شخص في خطر، جراء الإعصار. وكتب تيتون ميترا، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في ميانمار على تويتر “موكا وصل إلى اليابسة، مليونا شخص في خطر، ومن المتوقع أن تكون الأضرار والخسائر واسعة النطاق”.

Mocha has made landfall. 2m people at risk. Damage and losses are expected to be extensive. We are ready to respond and will need unhindered access to all affected communities. #whatsHappeningInMyanmar ⁦@UNDPasiapac⁩ ⁦@UNDP⁩ pic.twitter.com/GPaC1BQSwQ

