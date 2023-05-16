“سي آي إيه” تدعو الروس إلى تزويدها بمعلومات استخبارية (شاهد)

دعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أمس الاثنين، الروس إلى تزويدها بمعلومات استخبارية عن بلادهم، وذلك عبر مقطع فيديو على موقع تلغرام يستهدف المواطنين الساخطين على سياسات الرئيس فلاديمير بوتين.

ويُظهر مقطع الفيديو المقتضب موظفا حكوميا روسيًّا وزوجته في منزلهما مع طفل، ويبدو أنهما يعيشان حياة صعبة ويتساءلان عما إذا كانت هذه هي الحياة التي يحلمان بها.

ويقول الفيديو إن الروس بإمكانهم العمل على تحسين الأوضاع، من خلال توفير معلومات استخبارية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مع الحفاظ على حسهم الوطني. ويوضح طريقة ذلك باستخدام متصفح “تور” للوصول إلى “الشبكة المظلمة” وأدوات لتشفير الاتصالات.

ويتيح المتصفح “تور” (Tor)، الذي يعتمد على المتصفح فايرفوكس، للمستخدم إمكانية تصفح شبكة الإنترنت بشكل مجهول الهوية من أجل الحفاظ على الخصوصية. ويعمل المتصفح على حذف سجلات البحث وتنظيف ملفات تعريف الارتباط بعد كل استخدام، كما أنه يستخدم حيلًا ذكية أخرى للتصدي للمتطفلين.

وقالت الوكالة في الفيديو “تريد وكالة الاستخبارات المركزية معرفة الحقيقة بشأن روسيا، ونحن نبحث عن أشخاص موثوق بهم يمكنهم إخبارنا بهذه الحقيقة”، وأضافت “قد تكون معلوماتكم قيّمة أكثر مما تعتقدون”.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

وأشارت “سي آي إيه” إلى أنها تأمل التواصل مع عاملين في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا ومجالات أخرى وأنها مهتمة بكل أنواع الاستخبارات، بما فيها السياسية والاقتصادية.

وكانت الوكالة الأمريكية قد لجأت إلى شبكات اجتماعية أخرى، لكنها تركز الآن على تلغرام لأنها الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الروس للحصول على معلوماتهم، من السياسة إلى الحرب في أوكرانيا، على ما أوضحه مسؤول في “سي آي إيه” لوكالة فرانس برس.

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إثارة تمرد أو تغيير النظام في موسكو، لكنها تأمل أن يحصل بعض الروس على طريقة لمساعدة بلادهم على المضي قدما من خلال التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي قوله إن حملات مماثلة على منصات اجتماعية أخرى، معظمها محجوب الآن في روسيا، “كانت مثمرة”.