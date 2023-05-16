رغم العقوبات الغربية.. صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الحرب على أوكرانيا

ارتفعت الصادرات النفطية لروسيا في أبريل/ نيسان إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب على أوكرانيا لتتعزز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء.

وأفادت المنظمة بأن الصادرات الروسية ازدادت بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 8.3 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، مقدّرة بأن البلاد لم تنفّذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط “قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميّات للتعويض عن العائدات التي تمّت خسارتها”.

وارتفعت عائدات تصدير النفط في البلاد بـ1.7 مليار دولار لتصل إلى 15 مليار دولار في أبريل، لكن الرقم أقل بنسبة 27% من ذاك المسجّل في الشهر ذاته عام 2022.

وتراجعت الإيرادات الضريبية الروسية من قطاع النفط والغاز التابع لها بنسبة 64% من عام لعام، بحسب ما أضافت الوكالة.

وحددت بلدان مجموعة السبع الغنية وأستراليا سقفا على أسعار مشتقات البترول الروسية والخام بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي في مسعى لحرمان موسكو من مصدر تمويل رئيسي في عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوربي تدابير حظر على الصادرات النفطية الرئيسية للبلاد، وردت روسيا على ذلك، بالتهديد بقطع الإمداد عن الدول والشركات التي تلتزم بفرض سقف على الأسعار.

كما أعلنت خفضًا للإنتاج قدره 500 ألف برميل يوميا، بينما وافق حلفاؤها في مجموعة “أوبك بلاس” للبلدان المنتجة للنفط على خفض الإنتاج أيضا.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج الخام الروسي بقي “ثابتا إلى حد كبير” في أبريل عند 9.6 ملايين برميل يوميا وبأن على البلاد خفض 300 ألف برميل إضافي يوميا في مايو/ أيار.

وأوضحت “يبدو أن لدى روسيا مشاكل قليلة في العثور على جهات ترغب بشراء منتجاتها من النفط والخام في كثير من الأحيان على حساب أعضاء آخرين في أوبك بلاس في سوق ذي مستويين ظهر منذ دخلت إجراءات الحظر حيّز التطبيق”

وقالت الوكالة إن الصين والهند تساهمان في حوالي 80% من وجهات تصدير الخام الروسي.

ويتوقع بأن يزيد تخلي الصين عن قيود كوفيد التي فرضت على مدى 3 سنوات تقريبا الطلب على النفط هذا العام مع رفع الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بـ2.2 مليون برميل يوميا إلى معدل 102 مليون برميل يوميا، ويعد ذلك أعلى من التوقعات السابقة بـ200 ألف برميل يوميا.

وأكدت أن “تعافي الطلب الصيني يواصل تجاوز التوقعات مع تسجيل البلاد رقما قياسيا في مارس/ آذار “بلغ 16 مليون برميل يوميا.