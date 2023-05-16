دمار وأعمال نهب في سوق أم درمان إثر اشتباكات السودان (فيديو)

رصدت عدسات مواطنين سودانيين، اليوم الثلاثاء، حجم الدمار وأعمال النهب في سوق أم درمان بالعاصمة السودانية.

وأظهرت مقاطع فيديو تحول محلات في السوق وعربات إلى رماد، في حين تصاعدت سحب دخان سوداء من محلات أخرى.

وتفحمت أغلب المحلات الصفيحية في السوق بعد اندلاع حريق جراء القصف.

وقال أحد المواطنين إن السوق دُمّر تدميرا كاملا أمس، كما تعرض لعملية نهب وسلب لما تحتويه المحلات من سلع وممتلكات.

واندلعت اشتباكات عنيفة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بين الجيش والدعم السريع في أحياء جبرة والشجرة بجنوب مدينة الخرطوم.

وقالت القوات المسلحة السودانية إنها بسطت سيطرتها على منطقتي السجانة وأبو حمامة ضمن محلية الخرطوم.

من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع صورا وقالت إنها سيطرت على معسكر السواقة والكدرو، وأسرت عشرات من قوات الجيش السوداني بمنطقة الجيلي بشمال الخرطوم اليوم الثلاثاء.

وهزّ القصف الجوي والانفجارات السودان مجددا أمس الاثنين بعد شهر من بدء معارك بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة تهدد بدفع البلاد إلى حافة الانهيار، مما يثير قلق دول الجوار التي تعاني هي نفسها من أزمات.

وأوقعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، إضافة إلى نحو مليون نازح ولاجئ.

وأعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصا، منذ بدء الاشتباكات.