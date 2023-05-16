دراسة: تناول البروكلي قد يحدّ من حساسية الجلد

أفادت دراسة للمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية “إنسيرم” بأن تناول البروكلي أو الملفوف يسهم في الحد من شدة الحساسية الجلدية، مشيرة إلى أهمية اتباع من يعانون حساسية في بشرتهم نظاما غذائيا متوازنا.

ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة “إيه لايف” العلمية، أظهر باحثون من معهدي “إنسيرم” و”كوري” في مرحلة أولى، أن عدم الحصول على مركبات موجودة في بعض الخضراوات وتحديدًا في البروكلي والملفوف، جعل الحساسية الجلدية أكثر حدّةً لدى مجموعة من الحيوانات.

ومن المتعارف عليه أنّ حساسية الجلد تنتج أصلا من استجابة مناعية غير مناسبة لمركّبات موجودة في البيئة، وأن درجة حدّتها تختلف استنادًا إلى عوامل عدة من بينها النظام الغذائي.

وحساسية الجلد هي حالة يصبح فيها الجلد متهيّجًا، كما قد يصبح محمرًّا ومثيرًا للحكّة، مع الشعور بالانزعاج أو الألم.

وركّز العلماء في عملهم البحثي على مركّبات أطعمة تؤثر في جزيء موجود في الجسم هو “مستقبل الهيدروكربون العطري” (AhR). وعادة ما تكون هذه العناصر الغذائية موجودة في خضراوات من نوع الكرنبيات، كالبروكلي مثلًا.

وأظهر الباحثون أن غياب هذه العناصر الغذائية لدى الفئران يرتبط بزيادة التهاب الجلد وتفاقم الحساسية الجلدية لديها، وهو ما لم يُرصَد لدى الفئران التي تلقت نظامًا غذائيًّا يحوي هذه المركّبات.

كيف يمكن تفسير ما يحصل بيولوجيًّا عند غياب هذه المركّبات الغذائية؟

ولاحظ الباحثون، في ظل غياب هذه العناصر الغذائية، إفراطًا في إنتاج جزيء “تي جي إف- بيتا” (عامل النمو المحول- بيتا) في جلود الفئران. ومن شأن هذا الإفراط في الإنتاج تعطيل الأداء الطبيعي لفئة من الخلايا المناعية هي خلايا لانغرهانس الموجودة حصرًا في الجلد، والتي تعمل كـ”مُعدِّل للاستجابات المناعية الجلدية”.

وتوصّل العلماء إلى أنّ المركّبات التي تنشّط مستقبلات الهيدروكربون العطري تتحكم أيضاً في إنتاج “تي جي إف- بيتا” في خلايا الجلد البشرية.

وقالت الباحثة لدى “إنسيرم” إيلودي سيغورا التي قادت هذه الدراسة في معهد كوري إنّ “نتائج الدراسة تشير إلى أنّ اتباع نظام غذائي غير متوازن قد يزيد من تفاعلات الحساسية الجلدية لدى البشر”.

ويحتوي البروكلي على مادة “سولفورافان” الكيميائية الطبيعية المضادة للتأكسد، وهو يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان، ويساعد على إنتاج إنزيمات تحمي أوعية الدم في الجسم وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويفضل شراء الأنواع الطازجة منه وغسله جيدا، كما يفضل طهيه بالبخار لفترة قليلة حتى لا يفقد مواده المفيدة. وينصح بتناول ثلاث وجبات منه أسبوعيا.