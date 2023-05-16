حكايات البسطاء.. مهندسان سوريان يبتكران ماكينة رقمية للنقش على الحجارة (شاهد)

ابتكر مهندسان سوريان في ريف حلب الغربي ماكينة رقمية للنقش على الأحجار والمعادن والخشب باستخدام معدات محلية، بجودة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وقال المهندس مصطفى شقرا مصمم الماكينة للجزيرة مباشر إن الفكرة جاءته هو وزميله فادي بسبب المشاكل التي تواجه المستثمرين في هذا النوع من الماكينات، والصعوبات التي يلاقونها في عملية الشحن والاستيراد من الخارج، وهو ما دفعهما إلى التفكير في البدء بتصميم الماكينة وتصنيعها بخامات محلية وأيدٍ وطنية توفيرًا للجهد والنفقات.

وأضاف “الماكينة مخصصة للحفر على الحجر، ولكن يمكن تطويرها أيضا للعمل على معادن أخرى كالخشب وغيره بحسب احتياج المستثمر”.

وتابع المهندس فادي الخطيب قائلًا إن الهدف من المشروع هو النقش على شتى أنواع الأحجار والرخام ونحوها، والانتقال من مرحلة العمل اليدوي إلى العمل التقني المبرمج الذي يختصر الوقت والجهد بشكل كبير.

وشرح طريقة عمل الماكينة قائلا “نقوم بربط الماكينة التي يزن حجمها طنين كاملين، بالحاسوب لنقل التصميمات التي تم تنفيذها إلى الماكينة التي تقوم بدورها بتنفيذ النقش المطلوب بدقة عالية وجودة متميزة”.

وتجمع حرفة النقش على الحجر بين صعوبة الرسم والتزيين وصلابة الصخرة، غير أن المهندسين السوريين استطاعا رغم ضعف الإمكانات وقلة الموارد تطويع الصخور الصلبة وتحويلها إلى تحف فنية.