الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وإصابات وسط الفلسطينيين (فيديو)

أصيب عدد من الفلسطينيين بإصابات متفرقة بينها إصابات خطيرة، في جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع 3 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في البطن.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال حملة شملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، وإنه تم اعتقال 20 آخرين اليوم الثلاثاء، في مداهمة الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق من الضفة الغربية.

📹 فيديو صفا| قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط من الحاجز العسكري pic.twitter.com/yaIjm26dU6 — وكالة صفا (@SafaPs) May 16, 2023

إصابات واعتقالات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا أصيب بالرصاص، كما أصيب العشرات بالاختناق، واعتقل 5 آخرون فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.

شاهد| مصادر محلية: "قوات الاحتلال تعيث خرابًا في منزل عائلة وضاح الأسمر بجنين، حيث اعتقلت 4 من أبنائه بينهم محمد التي زعمت وسائل إعلام عبرية أنه شارك بسلسلة عمليات إطلاق نار". pic.twitter.com/XcLwyk712d — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2023

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد راشد كميل عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، وذلك للضغط على نجله (محمد) لتسليم نفسه بحجة أنه مطلوب.

وقال إن المعتقل أحمد كميل شقيق الأسير في سجون الاحتلال عماد كميل المعتقل منذ عام 1998 المحكوم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، في وقت اقتحمت فيه قرية الجلمة إلى الشمال الشرقي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 4 شبان، وسرقت مصاغا ذهبيا ومبلغا من المال، ونقلت وفا عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت فادي محمد الهريمي وسط مدينة بيت لحم، وأحمد لطفي أسعد (20 عاما) من قرية أرطاس جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

لحظة نقل طالب من جامعة فلسطين التقنية الخضوري بالعروب شمال الخليل إلى المستشفى عقب إصابته برصاص الاحتلال pic.twitter.com/DWFTG8yU0Y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2023

وقال والد المعتقل أسعد لــ”وفا”، إن قوات الاحتلال اعتقلت نجله وسرقت مصاغا من الذهب بقيمة 3 آلاف دينار، و4 آلاف شيكل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، هما الأسير المحرر رمزي أبو زر الذي أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل أقل من شهرين، وآدم أبو لبن بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بينهم طلبة، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال تمركزت عند البوابات الرئيسية لجامعة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والمواطنين مما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.