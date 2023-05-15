ياسين أقطاي للجزيرة مباشر: “تحالف الجمهور” فاز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التركية (فيديو)

قال ياسين أقطاي المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن “تحالف الجمهور” الذي يضم العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، وحزب الرفاه الجديد وحزب الهدى، تمكن من الفوز بالأغلبية في البرلمان خلال عملية الاقتراع الذي شهدتها تركيا اليوم الأحد.

وأضاف أقطاي في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن هذا الانتصار جاء عكس الكثير من التوقعات والأرقام التي قدمتها مجموعة من مؤسسات استطلاع الرأي التجارية التي مضت في اتجاه خسارة التحالف.

وكانت وكالة أنباء الأناضول قد أفادت بتقدم تحالف الجمهور بعد فرز 78% من مجموع الأصوات، بفوز التحالف بما مجموعه 268 مقعدا بمجموع الأصوات، في حين نال تحالف المعارضة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، وحزب التقدم والديمقراطية والحزب الديمقراطي، ما مجموعه 169 مقعدا.

وحول السيناريوهات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، أوضح أقطاي أن جميع السيناريوهات ترجح كفة الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة بعد اعتماد النتائج النهائية للمواطنين الأتراك في الخارج والبالغ عددهم مليون و800 ألف صوت.

وقال “حتى لوتم الذهاب إلى الجولة الثانية من الانتخابات، فإن فرصة نجاح الرئيس أردوغان قوية، لأنه حينها سيظفر بأصوات المواطنين الذين صوتوا في الجولة الأولى لفائدة سنان أوغان والمرشح المنسحب زعيم حزب البلد محرم إنجه”.