“لا نعرف أين نذهب؟”.. طائرات الاحتلال تهدم منزل عائلة في غزة للمرة الثانية (فيديو)

روت عائلة في غزة لكاميرا الجزيرة مباشر قصة مأساوية بعد تدمير الاحتلال منزلهم للمرة الثانية خلال عقد من الزمن.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل العائلة بمنطقة دير البلح في غزة. وكان المنزل مكونًا من 4 طوابق يعيش في كل منها 5 أشخاص ميهم أطفال ونساء.

قالت الجدة إن العائلة فقدت بيتين في 2014 بقصف من الاحتلال الإسرائيلي، وأعادوا تشييدهما من جديد إلى أن جرى هدمهما مجددًا من قوات الاحتلال.

وأفادت أن البيوت المجاورة أيضًا تضررت من القصف، وأنها غادرت المنزل مع أولادها وأحفادها حفاظًا على أرواحهم، ليصبحوا مجددًا بلا مأوى.

لجأت العائلة بعد قصف منزلها إلى محطة بنزين مجاورة، وشاهدوا 3 صواريخ تضرب منزلهم، بعد مرور وقت قصير أُخبروا بمغادرة المحطة أيضا التي سيتم ضربها، وهو ما حدث بعد دقائق.

قالت الجدة إن أحفادها شعروا بهلع شديد وأنهم انخرطوا في بكاء وصراخ، فيما قال الابن إنهم يمكثون عند أقاربهم، مضيفًا “سيتحملوننا يومين أو ثلاثة لكن لا نعرف بعدها ما سنفعل”.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي وحتى إعلان هدنة بوساطة مصرية مساء السبت، نفّذت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلًا عن إصابة 147 بجروح مختلفة، في حين ردت فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن عدة وسط إسرائيل.